Detienen a ocho durante operativo nocturno en Frontera, Coahuila
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Ocho personas fueron detenidas durante el operativo “Limpia, Seguridad, Orden y Respeto”, realizado en sectores considerados de mayor incidencia en Ciudad Frontera
FRONTERA, COAH.- Un total de ocho personas fueron detenidas durante un operativo de vigilancia realizado en distintos sectores de Ciudad Frontera, como parte de una estrategia conjunta para reforzar la seguridad y mantener el orden en zonas identificadas por las autoridades como de mayor incidencia.
El despliegue, denominado “Limpia, Seguridad, Orden y Respeto”, reunió a elementos de diferentes corporaciones de los tres órdenes de gobierno, quienes realizaron recorridos preventivos y acciones de vigilancia en colonias y puntos considerados conflictivos.
En el dispositivo participaron agentes de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Estatal de Coahuila y el Grupo de Reacción Centro, con el objetivo de ampliar la presencia policial y detectar situaciones que pudieran representar un riesgo para los habitantes.
Las acciones fueron encabezadas por el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, quien estuvo acompañado por Roberto Torres Ríos, supervisor regional de la Agencia de Investigación Criminal, además de representantes de las corporaciones estatales y de reacción.
RECORREN COLONIAS Y PUNTOS CONFLICTIVOS
Durante el operativo, los elementos de seguridad efectuaron recorridos en diferentes sectores del municipio, principalmente en aquellos donde se han concentrado reportes ciudadanos o que son considerados de atención prioritaria.
Como resultado de estas acciones, los oficiales localizaron a varias personas que presuntamente se encontraban en posesión de sustancias tóxicas, por lo que procedieron a su detención y aseguramiento.
En total fueron ocho las personas detenidas durante el despliegue. Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
Será la autoridad competente la encargada de determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos y establecer las responsabilidades que, en su caso, correspondan.
BUSCAN MANTENER PRESENCIA POLICIAL
El operativo forma parte de las acciones contempladas dentro del programa “A Tu Colonia la Cuidamos Todos”, mediante el cual el Gobierno Municipal busca mantener una presencia constante de las corporaciones de seguridad en los diferentes sectores de Ciudad Frontera.
La estrategia contempla atender de manera prioritaria aquellos puntos donde se han recibido mayores reportes por parte de la ciudadanía, mediante recorridos preventivos y operativos coordinados.
Las autoridades señalaron que este tipo de despliegues continuarán efectuándose en distintos sectores del municipio, con la finalidad de fortalecer la vigilancia, prevenir conductas que puedan afectar a la población y mantener condiciones de orden y seguridad.
El trabajo conjunto entre las corporaciones municipales, estatales y de investigación busca ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran intervención policial y mantener presencia en las zonas consideradas de mayor atención.