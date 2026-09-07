Detienen a ocho durante operativo nocturno en Frontera, Coahuila

El despliegue, denominado “Limpia, Seguridad, Orden y Respeto”, reunió a elementos de diferentes corporaciones de los tres órdenes de gobierno, quienes realizaron recorridos preventivos y acciones de vigilancia en colonias y puntos considerados conflictivos.

FRONTERA, COAH.- Un total de ocho personas fueron detenidas durante un operativo de vigilancia realizado en distintos sectores de Ciudad Frontera, como parte de una estrategia conjunta para reforzar la seguridad y mantener el orden en zonas identificadas por las autoridades como de mayor incidencia.

En el dispositivo participaron agentes de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Estatal de Coahuila y el Grupo de Reacción Centro, con el objetivo de ampliar la presencia policial y detectar situaciones que pudieran representar un riesgo para los habitantes.

Las acciones fueron encabezadas por el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, quien estuvo acompañado por Roberto Torres Ríos, supervisor regional de la Agencia de Investigación Criminal, además de representantes de las corporaciones estatales y de reacción.

RECORREN COLONIAS Y PUNTOS CONFLICTIVOS

Durante el operativo, los elementos de seguridad efectuaron recorridos en diferentes sectores del municipio, principalmente en aquellos donde se han concentrado reportes ciudadanos o que son considerados de atención prioritaria.

Como resultado de estas acciones, los oficiales localizaron a varias personas que presuntamente se encontraban en posesión de sustancias tóxicas, por lo que procedieron a su detención y aseguramiento.

En total fueron ocho las personas detenidas durante el despliegue. Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Será la autoridad competente la encargada de determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos y establecer las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

BUSCAN MANTENER PRESENCIA POLICIAL

El operativo forma parte de las acciones contempladas dentro del programa “A Tu Colonia la Cuidamos Todos”, mediante el cual el Gobierno Municipal busca mantener una presencia constante de las corporaciones de seguridad en los diferentes sectores de Ciudad Frontera.