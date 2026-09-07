Claudia Sheinbaum: los anuncios para Coahuila

Además, cuando se tiene un gobierno como el que ha surgido desde que Morena llegó al poder, el cual ha desplegado una línea de comunicación consistente en que la persona titular del Ejecutivo Federal ofrezca al menos cinco conferencias de prensa a la semana, resulta muy difícil decir algo, en un evento público, que constituya una completa novedad.

El informe presidencial fue largamente en nuestro país un momento que los mandatarios aprovechaban para realizar anuncios relevantes, para “dar sorpresas” y marcar con ello hitos a lo largo de su mandato. Eso ha cambiado debido al advenimiento de la instantaneidad, que deja poco lugar para la sorpresa.

Sin embargo, también es cierto que en el alud de datos que nos impone la era de las redes sociales, muchas de las noticias que tienen impacto de carácter local pueden perderse o su significado no ser apreciado a cabalidad.

Por ello, el que la presidenta Claudia Sheinbaum haya decidido acudir a todos los estados de la República, para encabezar en estos un acto en el cual pone el énfasis en los elementos de su gobierno que tienen impacto directo en cada entidad, sirve bien para hacer un recuento puntual de los proyectos que están en proceso o arrancarán en breve.

En este contexto, y para una entidad como Coahuila, donde la infraestructura de comunicaciones resulta estratégica en términos de competitividad, el evento que encabezó ayer en Saltillo la mandataria ha servido para pasar revista al menos a tres proyectos relevantes para el futuro inmediato.

Estos son: la construcción del tren de pasajeros que unirá la capital de la República y Nuevo Laredo, la ampliación de la carretera 57 y el nuevo puente internacional que se construirá en Piedras Negras.

En el primero de los casos se informó que este año se licitará el tramo del ferrocarril que unirá Querétaro y Saltillo, lo cual implica cerrar el proceso de licitaciones en este caso, pues los trabajos del tramo Saltillo-Nuevo Laredo ya se han iniciado y registran un avance del 3 por ciento.

En el segundo caso informó que ya se ha acordado con el Gobierno de Coahuila el proyecto para ampliar el tramo de Monclova a Saltillo, así como una nueva conexión urbana –de seis kilómetros de longitud– entre la capital de Coahuila y Ramos Arizpe.