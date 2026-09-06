Saltillo Soccer vence 3-2 a Real Apodaca y estrena triunfo en Liga Premier

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    Saltillo Soccer vence 3-2 a Real Apodaca y estrena triunfo en Liga Premier
    Saltillo Soccer resolvió su visita a Real Apodaca con dos goles en la recta final y consiguió su primera victoria de la campaña. FOTO: FACEBOOK/SALTILLO SOCCER

Los Coyotes reaccionaron al tropiezo del debut y volverán al Estadio Olímpico con la oportunidad de sumar victorias consecutivas

Saltillo Soccer consiguió su primera victoria de la temporada 2026-2027 de la Liga Premier Serie A al vencer 3-2 a Real Apodaca, este domingo 6 de septiembre, en la Jornada 2.

Los Coyotes estrenaron su cuenta de triunfos fuera de casa y dieron una respuesta después del tropiezo sufrido en su presentación.

La visita a la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano, en Apodaca, Nuevo León, representaba una oportunidad para cambiar el rumbo inmediato.

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El equipo de la capital de Coahuila llegaba tras perder 4-1 ante La Tribu en el Estadio Olímpico, un resultado que lo obligaba a corregir desde el arranque.

La Doble S abrió el marcador apenas al primer minuto, pero Real Apodaca igualó al 37. Con el 1-1 al descanso, la definición quedó para una segunda mitad en la que los saltillenses encontraron los goles de la victoria cerca del cierre.

Saltillo recuperó la ventaja al minuto 79 y amplió la diferencia al 89 para colocarse 3-1. El conjunto local descontó al 94’, aunque el segundo tanto de Apodaca no evitó que los visitantes se llevaran el triunfo. Así terminó un encuentro de cinco anotaciones que abrió la cuenta ganadora de los Coyotes.

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Para el equipo dirigido por Joel de León, el resultado permite ahora afrontar la siguiente jornada con un balance de una victoria y una derrota.

En sus primeros dos compromisos, Saltillo acumula cuatro goles a favor y seis en contra: cifras que reflejan la respuesta ofensiva, pero también el trabajo pendiente para reducir los tantos recibidos.

El contraste con el debut es claro. Ante La Tribu, el gol de Gianluca Pereyra solamente alcanzó para descontar en una tarde adversa.

Ahora, la producción de tres anotaciones fue suficiente para resolver su primera salida de la campaña. La reacción llega cuando el torneo todavía está en su etapa inicial.

Real Apodaca, por su parte, continúa sin ganar después de haber empatado 0-0 contra Mineros de Fresnillo en la primera fecha.

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El siguiente compromiso de Saltillo Soccer será el sábado 12 de septiembre frente a Correcaminos de la UAT, en la Jornada 3. Los Coyotes volverán al Estadio Olímpico con la oportunidad de enlazar victorias y ofrecer a su afición el primer triunfo como locales.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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