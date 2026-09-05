Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evaluar si el lobo gris y el lobo mexicano deben perder su estatus de protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, tras constantes exigencias del sector agropecuario de Estados Unidos.

Desde el despacho Oval, el presidente argumentó que la decisión busca apoyar al sector ganadero de Estados Unidos, la cual señala que la presencia de esta especia genera pérdidas económicas y afectaciones a la industria al actuar como depredadores del ganado.

La orden ejecutiva instruye al secretario del interior, Doug Burgum, a determinar si los lobos grises y lobos grises mexicanos cumplen con los criterios para retirarles la protección que contempla la ley.

Durante su primer mandato Trump ya había ordenado retirar a los lobos grises de la lista de especies amenazadas; sin embargo, un tribunal federal terminó por anular la medida.