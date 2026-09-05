Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano
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Mediante una orden ejecutiva se evaluará retirar al lobo gris mexicano de la Ley de Especies en Peligro de Extinción por exigencias del sector agropecuario
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evaluar si el lobo gris y el lobo mexicano deben perder su estatus de protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, tras constantes exigencias del sector agropecuario de Estados Unidos.
Desde el despacho Oval, el presidente argumentó que la decisión busca apoyar al sector ganadero de Estados Unidos, la cual señala que la presencia de esta especia genera pérdidas económicas y afectaciones a la industria al actuar como depredadores del ganado.
La orden ejecutiva instruye al secretario del interior, Doug Burgum, a determinar si los lobos grises y lobos grises mexicanos cumplen con los criterios para retirarles la protección que contempla la ley.
Durante su primer mandato Trump ya había ordenado retirar a los lobos grises de la lista de especies amenazadas; sin embargo, un tribunal federal terminó por anular la medida.
¿QUÉ DICEN LAS CRÍTICAS?
Ante el anuncio, Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, organización ambientalista sin fines de lucro enfocada en la conservación y protección de la vida silvestre y ecosistemas en E.U, afirmó mediante un comunicado que el impacto de los lobos en la industria ganadera es mínimo en comparación con las afectaciones derivadas de los acuerdos comerciales o el cambio climático.
Así mismo, diversas organizaciones defensoras han propuesto que las pérdidas causadas por los lobos sean mitigadas mediante compensaciones económicas a través de programas estatales y federales, en lugar de desproteger a la especie.
De acuerdo con cifras del Grand Canyon Wolf Recovery Project, apenas quedan 317 lobos grises mexicanos en libertad.