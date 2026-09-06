Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025

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    Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025
    Los casos de personas que son capturadas al dar un soborno se incrementaron considerablemente durante 2025. Especial

La entidad se ubicó en la tercera posición con más casos de este tipo, de acuerdo con Censo del Inegi

La cifra de personas puestas a disposición por sobornos aumentó 246 por ciento durante 2025 en Coahuila.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, elaborado anualmente por el INEGI, al cierre de 2025 la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila reportó 239 delitos de cohecho entre las puestas a disposición realizadas durante ese año.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ve-79-de-coahuilenses-que-hay-corrupcion-en-los-partidos-politicos-BN20969585

El artículo 208 del Código Penal de Coahuila define el cohecho como el delito que se configura cuando una persona ofrece, entrega, solicita o acepta dinero, regalos o algún beneficio con el propósito de influir en las acciones de un servidor público en el ejercicio de sus funciones.

Según los datos, el número de puestas a disposición por este delito aumentó 246 por ciento en comparación con 2024, cuando se registraron apenas 69 casos.

Los registros muestran que el cohecho es un delito recurrente entre las personas puestas a disposición reportadas en el estado. Sin embargo, 2024 fue uno de los años con menor incidencia desde 2020.

https://vanguardia.com.mx/opinion/corrupcion-gubernamental-los-indicadores-no-se-mueven-LN20969211

En 2023 se registraron 215 casos; en 2022, 472, la cifra más alta del periodo; en 2021, 108, y en 2020, 107.

El Código Penal establece sanciones que incluyen multas y penas de prisión de hasta cinco años, tanto para el servidor público que solicita o acepta un soborno como para el particular que lo ofrece.

$!Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025

Los datos reportados por la SSP pueden corresponder tanto a personas que intentaron sobornar a un funcionario como a particulares que denunciaron que un servidor público les solicitó un pago a cambio de realizar algún acto relacionado con sus funciones.

https://vanguardia.com.mx/opinion/corrupcion-la-cifra-negra-de-victimas-solo-aumenta-FC21325202

Aunque existe la posibilidad de que algunas entidades no reporten este tipo de delitos al Censo, con los datos disponibles en la última edición, Coahuila se ubicó en el tercer lugar nacional por incidencia.

La entidad quedó únicamente por debajo de la Federación, que reportó mil 137 casos, y del Estado de México, con 597. En contraste, al menos 15 entidades reportaron cero casos de cohecho durante 2025.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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