$!Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025

La cifra de personas puestas a disposición por sobornos aumentó 246 por ciento durante 2025 en Coahuila. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, elaborado anualmente por el INEGI, al cierre de 2025 la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila reportó 239 delitos de cohecho entre las puestas a disposición realizadas durante ese año.

El artículo 208 del Código Penal de Coahuila define el cohecho como el delito que se configura cuando una persona ofrece, entrega, solicita o acepta dinero, regalos o algún beneficio con el propósito de influir en las acciones de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Según los datos, el número de puestas a disposición por este delito aumentó 246 por ciento en comparación con 2024, cuando se registraron apenas 69 casos.

El INEGI da a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026. Estos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública,... — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2026

Los registros muestran que el cohecho es un delito recurrente entre las personas puestas a disposición reportadas en el estado. Sin embargo, 2024 fue uno de los años con menor incidencia desde 2020.

En 2023 se registraron 215 casos; en 2022, 472, la cifra más alta del periodo; en 2021, 108, y en 2020, 107. El Código Penal establece sanciones que incluyen multas y penas de prisión de hasta cinco años, tanto para el servidor público que solicita o acepta un soborno como para el particular que lo ofrece.

Los datos reportados por la SSP pueden corresponder tanto a personas que intentaron sobornar a un funcionario como a particulares que denunciaron que un servidor público les solicitó un pago a cambio de realizar algún acto relacionado con sus funciones.

Aunque existe la posibilidad de que algunas entidades no reporten este tipo de delitos al Censo, con los datos disponibles en la última edición, Coahuila se ubicó en el tercer lugar nacional por incidencia. La entidad quedó únicamente por debajo de la Federación, que reportó mil 137 casos, y del Estado de México, con 597. En contraste, al menos 15 entidades reportaron cero casos de cohecho durante 2025.

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