Homenajearán a maestros jubilados de la Sección 5 en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Homenajearán a maestros jubilados de la Sección 5 en Piedras Negras
    La Sección 5 del SNTE prepara un evento para reconocer a los trabajadores de la educación en retiro de Piedras Negras, informó la comisionada Laura Patricia Flores Salazar. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Prevén la participación de entre 700 y 800 integrantes del magisterio en retiro de la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Jubilados de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció la realización de un evento especial en honor a los trabajadores de la educación en retiro de Piedras Negras, informó la comisionada Laura Patricia Flores Salazar.

El festejo busca reconocer la trayectoria y dedicación de quienes formaron a múltiples generaciones. Como antecedente, la organización realizó una rifa de una camioneta entre sus agremiados. Ahora, la directiva dará continuidad a estas acciones con un evento diseñado para el disfrute de los excolaboradores de la educación.

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Se estima que en Piedras Negras existen entre 700 y 800 maestros jubilados. La invitación se extiende a todos los integrantes de la Sección 5, incluyendo personal docente, administrativo, directivo y de apoyo, con el objetivo de abarcar a la totalidad del gremio.

Para mantener un control adecuado de la asistencia, inició la entrega de boletos de acceso, los cuales deberán recogerse a más tardar el próximo jueves a la 1:30 de la tarde. El evento se realizará el martes 16 de junio, de 3:30 a 7:30 de la tarde, con actividades de convivencia y reconocimientos.

La logística está a cargo de la maestra Lina Monserrat Domínguez Dávila, secretaria de Conflictos de Jubilados, con el respaldo de Flores Salazar y un equipo técnico dedicado a la atención de los agremiados. Los organizadores señalaron que los horarios fueron diseñados para brindar comodidad a los asistentes y fomentar un ambiente de reencuentro y camaradería.

Flores Salazar aprovechó para llamar a la unidad del magisterio en retiro. Destacó que la colaboración entre la delegación local y las instancias estatales permite consolidar eventos que dignifican la etapa de jubilación en la frontera norte de Coahuila.

RELACIÓN CON LA DIRIGENCIA ESTATAL

Al ser cuestionada sobre posibles quejas o demandas del sector, la comisionada descartó conflictos vigentes y aseguró que las solicitudes se canalizan de manera regular con seguimiento institucional. Asimismo, destacó la relación con el secretario general de la Sección 5, Everardo Padrón, quien, dijo, ha mostrado apertura y atención hacia las necesidades de los jubilados de la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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