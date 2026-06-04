Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass

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Piedras Negras
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    Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass
    El primer caso en Texas fue detectado en un becerro de tres semanas en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass. CORTESÍA

El parásito fue identificado en un becerro de tres semanas en el condado de Zavala; autoridades mantienen vigilancia para evitar nuevos contagios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de salud animal de Texas confirmaron el primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en ese estado, luego de detectar el parásito en un becerro del poblado de La Pryor, ubicado en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass.

La muestra fue tomada a un ternero de tres semanas de edad que presentaba una lesión en la zona umbilical. El resultado positivo fue corroborado el pasado 3 de junio por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, con sede en Ames, Iowa.

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De acuerdo con la Comisión de Salud Animal de Texas, hasta el momento no se han reportado casos adicionales en animales dentro del estado.

El gusano barrenador representa una amenaza para la ganadería porque la mosca deposita sus larvas en heridas de animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones severas que pueden resultar fatales si no reciben atención oportuna.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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