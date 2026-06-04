Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de salud animal de Texas confirmaron el primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en ese estado, luego de detectar el parásito en un becerro del poblado de La Pryor, ubicado en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass.

La muestra fue tomada a un ternero de tres semanas de edad que presentaba una lesión en la zona umbilical. El resultado positivo fue corroborado el pasado 3 de junio por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, con sede en Ames, Iowa.