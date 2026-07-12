Hospitalizan a mujer tras crisis sicológica en la colonia Doctores de Piedras Negras

La paciente, identificada como Marisol “N”, fue trasladada al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde posteriormente fue reportada en condición estable.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de 32 años recibió atención médica de emergencia después de un presunto intento de suicidio ocurrido durante las primeras horas de este domingo en la colonia Doctores, en Piedras Negras .

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron dentro de una vivienda ubicada en la calle Doctor Fernando Shoeder.

Los primeros reportes señalan que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos. Las autoridades no han informado si alguna otra persona estaba presente en el domicilio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para documentar el caso y entrevistarse con familiares de la paciente.

Personas cercanas mencionaron que la mujer atravesaba una situación sentimental complicada; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente y las causas del incidente permanecen sin determinar.

Las autoridades correspondientes en Piedras Negras mantendrán el seguimiento del caso, mientras la mujer continúa bajo atención médica.