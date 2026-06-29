Imagen Urbana mantiene puertas abiertas para atender reportes ciudadanos en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Imagen Urbana mantiene puertas abiertas para atender reportes ciudadanos en Piedras Negras
    El director de Imagen Urbana y Ecología, Alexis González, reiteró que la dependencia mantiene una política permanente de puertas abiertas para recibir directamente las quejas, reportes y propuestas de la ciudadanía. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las solicitudes ciudadanas son incorporadas a un plan estratégico que permite establecer prioridades y optimizar los recursos disponibles para atender las necesidades del municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El director de Imagen Urbana y Ecología de Piedras Negras, Alexis González, reiteró que la dependencia mantiene una política permanente de puertas abiertas para recibir directamente las quejas, solicitudes y propuestas de la ciudadanía, con el objetivo de brindar una atención cercana y oportuna.

El funcionario subrayó que el servicio público implica la responsabilidad de escuchar a la población y dar seguimiento a sus necesidades, por lo que la atención ciudadana constituye una prioridad para la dependencia.

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Explicó que las peticiones que llegan a la oficina son analizadas y, en muchos casos, integradas a un plan estratégico de trabajo previamente establecido, lo que permite organizar las acciones conforme a las necesidades más urgentes del municipio.

González destacó que este esquema busca optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, estableciendo prioridades para atender primero aquellos casos con mayor impacto en la comunidad.

Asimismo, indicó que cada persona que acude a presentar un reporte recibe una explicación sobre el proceso que seguirá su solicitud y los motivos por los cuales algunos trabajos deben programarse antes que otros.

Añadió que también se informa a los ciudadanos sobre los tiempos estimados de atención, con el propósito de mantener una comunicación transparente y generar confianza en las acciones de la administración municipal.

Con estas medidas, el director de Imagen Urbana y Ecología reafirmó el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente, privilegiando el diálogo, la transparencia y la atención responsable de las necesidades de la población.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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