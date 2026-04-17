Acerca legislador apoyos a colonias y promueve proyectos de salud en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 17 abril 2026
    Acerca legislador apoyos a colonias y promueve proyectos de salud en Piedras Negras
    El legislador Guillermo Ruiz, reafirmó su estrategia de trabajo territorial mediante la entrega de apoyos directos y el diálogo cercano con la ciudadanía. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La actividad forma parte de su estrategia de trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El diputado del Distrito 02, Guillermo “Memo” Ruiz Guerra, encabezó una brigada en la colonia Central de Piedras Negras, como parte de su estrategia de trabajo territorial enfocada en la entrega de apoyos directos y el contacto cercano con la ciudadanía.

Durante la jornada, vecinos del sector plantearon diversas solicitudes, las cuales fueron atendidas mediante servicios médicos, consultas dentales, asesoría jurídica y la entrega de apoyos funcionales como sillas de ruedas y andaderas.

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Ruiz Guerra destacó que estas brigadas no solo buscan resolver necesidades inmediatas, sino también fortalecer la cercanía con la población. En este sentido, se complementan con actividades comunitarias como juegos de lotería y la entrega de premios, promoviendo espacios de convivencia.

El legislador subrayó que estos recorridos se realizan de manera constante en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellas colonias que solicitan la presencia de las brigadas a través de redes sociales.

En materia de infraestructura, informó sobre los avances en el proceso de donación de un predio de 25 mil metros cuadrados, donde se proyecta la construcción de una guardería y una unidad médica del IMSS. Señaló que el proyecto avanza tras solventarse observaciones realizadas por el Congreso del Estado.

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Asimismo, dio a conocer que se analiza la desincorporación de 2.5 hectáreas en el sector Villa de Fuente, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios de salud en la ciudad.

Finalmente, Ruiz Guerra aseguró que dará seguimiento puntual a estos proyectos desde el Congreso, con la intención de agilizar su aprobación y responder a la creciente demanda de infraestructura médica en Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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