Reactivan mercaditos ‘Mejora’ en colonias de Piedras Negras tras Semana Santa

Explicó que ya se retomaron los puntos fijos conocidos como “mercaditos chicos”, que se instalan cada miércoles en la colonia Lázaro Cárdenas y los jueves en la colonia Cumbres, donde se ofrecen productos básicos a bajo costo para las familias.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El delegado del programa Mejora en Piedras Negras, Marco Antonio Saldaña Infante, anunció la reactivación de los mercaditos y tianguis itinerantes en distintos sectores de la ciudad, tras el receso por el periodo vacacional de Semana Santa.

De manera paralela, continúa el recorrido del mercadito itinerante por diversas colonias, con el objetivo de acercar estos beneficios directamente a la población. En días recientes, se realizaron jornadas en las colonias Lázaro Cárdenas y División del Norte.

Saldaña Infante subrayó que la meta es abarcar el mayor número de sectores posible, para que más ciudadanos tengan acceso a estos apoyos sociales impulsados en la región.

Durante las jornadas, se ofrecerán promociones especiales en productos de la canasta básica, además de diversas dinámicas para los asistentes.

Entre las ofertas destacadas, se anunció la venta de dos charolas de huevo por 90 pesos, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la economía familiar, en coordinación con el equipo Mejora Coahuila y bajo las directrices del gobernador Manolo Jiménez Salinas.