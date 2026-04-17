Reactivan mercaditos ‘Mejora’ en colonias de Piedras Negras tras Semana Santa

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Piedras Negras
/ 17 abril 2026
    Reactivan mercaditos ‘Mejora’ en colonias de Piedras Negras tras Semana Santa
    Ofrecen productos básicos a bajo costo para las familias. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La coordinación de Mejora anunció la reactivación de los mercaditos y tianguis itinerantes en distintos sectores de Piedras Negras.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El delegado del programa Mejora en Piedras Negras, Marco Antonio Saldaña Infante, anunció la reactivación de los mercaditos y tianguis itinerantes en distintos sectores de la ciudad, tras el receso por el periodo vacacional de Semana Santa.

Explicó que ya se retomaron los puntos fijos conocidos como “mercaditos chicos”, que se instalan cada miércoles en la colonia Lázaro Cárdenas y los jueves en la colonia Cumbres, donde se ofrecen productos básicos a bajo costo para las familias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/acerca-legislador-apoyos-a-colonias-y-promueve-proyectos-de-salud-en-piedras-negras-LL20093679

De manera paralela, continúa el recorrido del mercadito itinerante por diversas colonias, con el objetivo de acercar estos beneficios directamente a la población. En días recientes, se realizaron jornadas en las colonias Lázaro Cárdenas y División del Norte.

Saldaña Infante subrayó que la meta es abarcar el mayor número de sectores posible, para que más ciudadanos tengan acceso a estos apoyos sociales impulsados en la región.

Durante las jornadas, se ofrecerán promociones especiales en productos de la canasta básica, además de diversas dinámicas para los asistentes.

Entre las ofertas destacadas, se anunció la venta de dos charolas de huevo por 90 pesos, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la economía familiar, en coordinación con el equipo Mejora Coahuila y bajo las directrices del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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