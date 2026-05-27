Impulsan brigadas de salud en Piedras Negras: atención llega a sectores vulnerables

PiIEDRAS NEGRAS, COH – Con el propósito de acercar los servicios médicos a toda la población y, de manera prioritaria, a los sectores más vulnerables, la Coordinación de Salud de la Jurisdicción Sanitaria Uno, en Piedras Negras, puso en marcha un programa intensivo de brigadas médicas que recorrerá distintos puntos estratégicos de la ciudad durante esta semana.

Las actividades comenzaron este martes con una jornada en el centro comercial Gutiérrez Apenitas. El miércoles, la atención se trasladará al sector industrial, con una intervención en la empresa Day Star. Para el jueves se prevé un despliegue simultáneo en dos frentes: la empresa Cermex y la Casa del Migrante, donde se atenderán grupos en situación de vulnerabilidad. El cierre de la semana será el viernes en el orfanato Casa de Misericordia, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho a la salud en espacios que concentran a personas en condiciones de alta necesidad.