Impulsan brigadas de salud en Piedras Negras: atención llega a sectores vulnerables

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Piedras Negras
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    Impulsan brigadas de salud en Piedras Negras: atención llega a sectores vulnerables
    La brigada médica contará con un amplio esquema de vacunación para niños, adolescentes y adultos, como parte de las acciones preventivas que buscan reforzar la protección de la población en distintos sectores de Piedras Negras. ARCHIVO

Las jornadas también incluirán atención en salud mental, consejería nutricional y estudios preventivos como mastografías y papanicolaou para la detección oportuna de enfermedades

PiIEDRAS NEGRAS, COH – Con el propósito de acercar los servicios médicos a toda la población y, de manera prioritaria, a los sectores más vulnerables, la Coordinación de Salud de la Jurisdicción Sanitaria Uno, en Piedras Negras, puso en marcha un programa intensivo de brigadas médicas que recorrerá distintos puntos estratégicos de la ciudad durante esta semana.

Las actividades comenzaron este martes con una jornada en el centro comercial Gutiérrez Apenitas. El miércoles, la atención se trasladará al sector industrial, con una intervención en la empresa Day Star. Para el jueves se prevé un despliegue simultáneo en dos frentes: la empresa Cermex y la Casa del Migrante, donde se atenderán grupos en situación de vulnerabilidad. El cierre de la semana será el viernes en el orfanato Casa de Misericordia, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho a la salud en espacios que concentran a personas en condiciones de alta necesidad.

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Entre los servicios gratuitos que se ofrecerán destacan la consulta médica general, pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis, módulos de prevención de accidentes y consejería nutricional. Además, se implementará un esquema integral de promoción de la salud enfocado en la atención de niños, adolescentes y adultos mayores, con personal especializado para cada grupo.

La brigada también dispondrá de un amplio catálogo de vacunas y servicios de salud reproductiva, incluyendo mastografías, pruebas de Virus del Papiloma Humano (VPH) y papanicolaos para la detección temprana de cáncer. De manera complementaria, se brindará atención en salud mental, con el objetivo de ofrecer a la comunidad una cobertura médica integral.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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