Telebachilleratos adelantan el regreso a clases de 420 alumnos en la Región Norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mientras la mayoría de los estudiantes de educación básica y media superior continúa de vacaciones, alrededor de 420 jóvenes de la Región Norte de Coahuila adelantaron su regreso a las aulas con el inicio de los cursos propedéuticos en los Telebachilleratos Comunitarios del Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac), etapa previa al arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027. Las actividades comenzaron esta semana y se extenderán hasta el 14 de agosto con el propósito de fortalecer conocimientos fundamentales, facilitar la adaptación de los alumnos al nivel medio superior y prepararlos para los retos académicos del nuevo semestre.

Del total de participantes, 123 corresponden a Piedras Negras y fueron distribuidos en los Telebachilleratos de la colonia Bravo, la Secundaria Alberto Salinas de Hacienda de Luna, la Secundaria Niños Héroes de la colonia Buenavista y la Delegación Venustiano Carranza de Nava. La coordinadora de los Telebachilleratos Comunitarios de la Región Norte y Cinco Manantiales, Alma Angélica Díaz Valdez, informó que los cursos están dirigidos a estudiantes de primero, tercero y quinto semestre de los turnos matutino y vespertino en planteles ubicados en Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Guerrero, Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión. Indicó que la matrícula aún podría incrementarse en los próximos días, ya que continúa el proceso de incorporación de algunos alumnos. Destacó además que el sistema de Telebachilleratos ha logrado consolidar su oferta educativa en comunidades rurales, acercando la educación media superior a jóvenes que viven en ejidos y localidades alejadas, donde actualmente atiende a cerca de mil estudiantes en toda la región.

El ciclo escolar iniciará oficialmente el próximo 17 de agosto, cuando los grupos de primero, tercero y quinto semestre regresen de manera formal a las aulas en los distintos planteles.