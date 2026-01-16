IMSS abrirá nuevo grupo de apoyo emocional en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento de problemas emocionales como la ansiedad y la depresión, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece sus estrategias de atención en salud mental mediante el programa Ayuda Mutua, el cual ha registrado una respuesta positiva entre la población de la región.

Alejandra Cázares Campos, trabajadora social del IMSS y coordinadora del programa, informó que debido a la creciente demanda se prepara la apertura de un cuarto grupo de apoyo, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro a personas que buscan atender y expresar sus emociones.

Explicó que muchas personas enfrentan ansiedad, depresión u otras dificultades emocionales que se acumulan con el tiempo sin ser atendidas, ya sea por tabúes, pena o desconocimiento sobre los servicios de salud mental disponibles.

El programa está dirigido a personas mayores de 16 años, sin límite de edad, y se encuentra abierto a toda la comunidad. No es necesario contar con seguridad social ni realizar pago alguno, ya que se trata de un servicio completamente gratuito.

Las sesiones iniciarán en febrero y se realizarán todos los martes a las 18:00 horas, durante un periodo aproximado de tres meses, tiempo en el que los participantes recibirán acompañamiento y orientación profesional.

Durante los encuentros se abordarán temas como ansiedad y depresión no diagnosticadas, así como el análisis de situaciones personales que afectan el bienestar emocional.

También se trabajarán aspectos como heridas de la infancia, autoestima y establecimiento de límites, con el propósito de brindar herramientas que ayuden a comprender el origen de las emociones y fortalecer la salud mental.