Monclova: policía estatal enfrentará cargo por homicidio culposo tras muerte de Lia Fernanda

Monclova
/ 16 enero 2026
    Monclova: policía estatal enfrentará cargo por homicidio culposo tras muerte de Lia Fernanda
    Autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación por el fallecimiento de la menor. FOTO: LIDIET MEXICANO

La menor de 9 años fue atropellada mientras se desplazaba en patineta; el conductor enfrenta reclasificación del delito tras el fallecimiento

MONCLOVA, COAH.- Tras el fallecimiento de Liah Fernanda, la niña de 9 años que fue atropellada por un elemento de la Policía Estatal en el municipio de Frontera, un juez de control reclasificará el delito de lesiones por el de homicidio culposo en contra del conductor señalado como responsable.

Lo anterior fue informado por Miguel Ángel Medina, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien explicó que el cambio en la tipificación del delito deriva directamente del deceso de la menor, ocurrido este jueves, luego de permanecer 13 días internada en el área de Terapia Intensiva de la Clínica 7 del IMSS.

El funcionario señaló que el proceso penal continuará conforme a lo establecido por la ley y que será el juez de control quien determine las medidas legales correspondientes una vez realizada la reclasificación del delito, al tratarse ahora de un hecho que concluyó con la pérdida de una vida.

Liah Fernanda fue atropellada la noche del viernes 2 de enero, sobre la avenida Aviación, en la colonia Jardines del Aeropuerto, cuando se desplazaba en una patineta. De acuerdo con los datos de la investigación, fue embestida por una camioneta tipo Raptor, color blanco, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra un poste del camellón central.

A consecuencia del impacto, la menor sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue trasladada de emergencia al IMSS, donde permaneció en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

Las indagatorias establecen que el conductor del vehículo es un policía estatal en activo, quien se encontraba franco, es decir, fuera de servicio al momento del accidente. El elemento fue detenido desde el día de los hechos y permanece a disposición de la autoridad, enfrentando un proceso penal ordinario.

Miguel Ángel Medina precisó que la carpeta de investigación continúa abierta y que las diligencias se mantienen en curso para el esclarecimiento total de los hechos y el deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

El fallecimiento de la menor ha generado consternación entre la comunidad, mientras familiares y ciudadanos han expresado exigencias de justicia y mayor responsabilidad vial para prevenir hechos similares.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

