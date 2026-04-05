Incendio consume locales en mercado ‘Las Pulgas’ en Piedras Negras

De acuerdo con los primeros reportes, fueron ciudadanos que transitaban por la zona quienes alertaron al sistema de emergencias 911 tras percatarse del incendio. El siniestro se localizaba en un punto cercano a la calle Mocanero, frente a un centro comercial del sector conocido como Mirador Villas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un incendio registrado durante la madrugada de ayer sábado dejó daños materiales en un área comercial improvisada conocida como “Las Pulgas”, ubicada en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras . El fuego consumió al menos tres locales construidos principalmente con madera, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Tras el aviso, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para iniciar las labores de control del fuego, que representaba un riesgo considerable debido a la naturaleza inflamable de los materiales con los que estaban edificados los puestos. La intervención oportuna permitió contener las llamas antes de que se extendieran hacia otros negocios aledaños.

Las estructuras afectadas fueron reducidas a cenizas, dejando pérdidas materiales para los comerciantes que operaban en el lugar. A pesar de la magnitud del incendio, autoridades de Protección Civil informaron que no se registraron personas lesionadas ni casos de intoxicación, lo que evitó que la emergencia escalara a consecuencias mayores.

Durante las maniobras, los cuerpos de rescate trabajaron para enfriar la zona y eliminar cualquier riesgo de reactivación del fuego, asegurando así el perímetro. Gracias a estas acciones, otros locales cercanos no resultaron dañados, permitiendo que algunos comerciantes continuaran con sus actividades durante el fin de semana.

En cuanto al origen del incendio, las primeras inspecciones apuntan a que pudo tratarse de un hecho accidental. Sin embargo, autoridades señalaron que las causas exactas aún no han sido determinadas de manera oficial, por lo que se mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo inició el siniestro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el monto total de las pérdidas materiales ni sobre posibles medidas posteriores tras el incendio.

(Con información de medios locales)