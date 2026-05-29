Index Coahuila Norte celebrará 40 años con cumbre internacional en Eagle Pass
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Las conferencias del Index Summit 2026 se realizarán en Eagle Pass y reunirán a especialistas en manufactura, economía y comercio exterior
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con motivo del 40 aniversario de su fundación, el Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Piedras Negras —hoy Index Coahuila Norte— anunció la realización de un ciclo de conferencias magistrales durante la primera semana de junio.
Alejandro Ruiz Rueda, presidente de Index Coahuila Norte, explicó que las actividades estarán abiertas tanto a los miembros del organismo como al público en general interesado en temas de economía, comercio exterior y estrategias financieras.
El evento, denominado Index Summit 2026: Impulsando la manufactura global, contará con tres conferencias magistrales impartidas por reconocidos líderes en el ámbito empresarial y económico.
“Estamos cumpliendo 40 años en Piedras Negras y en el norte de Coahuila, y eso es muy importante. Queremos celebrarlo con un evento que marque el inicio de nuestras actividades conmemorativas”, señaló Ruiz Rueda.
Las conferencias se llevarán a cabo en el International Center for Trade de Eagle Pass, donde se espera la participación de Humberto Martínez Cantú, presidente nacional de Index, junto con otros especialistas de talla internacional.