Index Coahuila Norte celebrará 40 años con cumbre internacional en Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con motivo del 40 aniversario de su fundación, el Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Piedras Negras —hoy Index Coahuila Norte— anunció la realización de un ciclo de conferencias magistrales durante la primera semana de junio.

Alejandro Ruiz Rueda, presidente de Index Coahuila Norte, explicó que las actividades estarán abiertas tanto a los miembros del organismo como al público en general interesado en temas de economía, comercio exterior y estrategias financieras.