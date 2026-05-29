UTNC gradúa a 350 profesionistas en Piedras Negras y supera los 2 mil títulos entregados

“Muy contenta. Fíjate que esta es la cuarta graduación que me toca en la universidad. Ya con esto vamos a entregar casi 2 mil títulos, tanto de TSU como de ingenieros”, expresó la rectora.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con orgullo y satisfacción por el deber cumplido, la rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), Dra. María Esperanza Chapa García, encabezó la ceremonia de graduación de una nueva generación de egresados. Con este acto, la institución alcanza un hito histórico al superar los 2 mil títulos emitidos durante su gestión.

En esta ocasión, la UTNC despidió a 350 nuevos profesionistas en áreas como Mecatrónica, Mantenimiento e Inteligencia Artificial. Chapa García destacó que los egresados reciben no solo su título y cédula estatal, sino también la cédula profesional federal, herramienta que les abre oportunidades competitivas incluso en el extranjero.

MODELO EDUCATIVO CON IMPACTO REAL

La rectora subrayó el funcionamiento del modelo académico de la universidad, que incluye un periodo de estadías de mil 200 horas en el sector productivo. Este esquema permite a los estudiantes integrarse de manera directa a las necesidades de las empresas, logrando que muchos de ellos asciendan rápidamente a puestos gerenciales en la región y en otras partes del país.

La UTNC se consolida como motor educativo en la zona norte y la región de los Cinco Manantiales. La matrícula ha crecido de mil 250 a casi 2 mil estudiantes activos y, para el próximo ciclo escolar, se espera la incorporación de 750 jóvenes más. La meta institucional es alcanzar los 2 mil 500 alumnos, aprovechando al máximo la capacidad instalada.

Finalmente, Chapa García agradeció el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila en la implementación de programas transversales para el bienestar juvenil, especialmente en el ámbito de la salud mental tras la pandemia de COVID-19. Actualmente, la universidad cuenta con tres psicólogos de planta que brindan acompañamiento continuo a los alumnos.

“Nos sentimos muy orgullosos de que la universidad coadyuve a formar a estos jóvenes tanto profesional como emocionalmente”, concluyó la rectora.