Industria de exportación de Piedras Negras consolida liderazgo global: INDEX

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    Industria de exportación de Piedras Negras consolida liderazgo global: INDEX
    Alejandro Ruiz Rueda destacó que la región norte de Coahuila mantiene una posición relevante dentro de las cadenas internacionales de producción. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El sector manufacturero enfrenta retos relacionados con la digitalización, la inteligencia artificial y los cambios en las cadenas globales de suministro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las empresas manufactureras de exportación instaladas en Piedras Negras mantienen un sólido posicionamiento competitivo a nivel internacional, al producir bienes que cumplen con los estándares de los mercados más exigentes del mundo, afirmó el presidente de INDEX Piedras Negras, Alejandro Ruiz Rueda.

Durante el reciente foro empresarial de la industria manufacturera de exportación, el dirigente subrayó que este sector es uno de los principales motores económicos de la región norte de Coahuila. Destacó que genera empleo formal, impulsa las exportaciones y contribuye al crecimiento económico de la entidad.

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Ruiz Rueda señaló que los avances alcanzados son resultado del trabajo coordinado entre trabajadores, directivos y aliados estratégicos. Esta colaboración ha permitido consolidar a la región como una de las plataformas manufactureras más importantes de México y Norteamérica.

Sin embargo, advirtió que la industria enfrenta nuevos desafíos derivados de la transformación tecnológica, la digitalización de procesos y la incorporación de la inteligencia artificial. Consideró que estos factores exigirán una preparación constante y una mayor capacidad de adaptación por parte de las empresas.

Asimismo, indicó que la sustentabilidad y los cambios en las cadenas globales de suministro forman parte de los temas prioritarios que actualmente marcan la agenda del sector manufacturero.

$!Representantes de la industria manufacturera participaron en el INDEX Summit 2026, donde analizaron los retos y oportunidades del sector exportador.
Representantes de la industria manufacturera participaron en el INDEX Summit 2026, donde analizaron los retos y oportunidades del sector exportador. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El presidente de INDEX consideró que encuentros como el Summit Industrial permiten compartir experiencias exitosas, conocer nuevas tendencias y fortalecer la colaboración entre empresas. Aseguró que estos espacios son fundamentales para mantener la competitividad regional.

Finalmente, expresó confianza en el futuro de la zona norte de Coahuila. Señaló que existe el talento humano, la infraestructura y la experiencia necesarias para enfrentar los retos venideros y continuar fortaleciendo el desarrollo económico e industrial de la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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