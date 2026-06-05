Industria de exportación de Piedras Negras consolida liderazgo global: INDEX

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las empresas manufactureras de exportación instaladas en Piedras Negras mantienen un sólido posicionamiento competitivo a nivel internacional, al producir bienes que cumplen con los estándares de los mercados más exigentes del mundo, afirmó el presidente de INDEX Piedras Negras, Alejandro Ruiz Rueda. Durante el reciente foro empresarial de la industria manufacturera de exportación, el dirigente subrayó que este sector es uno de los principales motores económicos de la región norte de Coahuila. Destacó que genera empleo formal, impulsa las exportaciones y contribuye al crecimiento económico de la entidad.

Ruiz Rueda señaló que los avances alcanzados son resultado del trabajo coordinado entre trabajadores, directivos y aliados estratégicos. Esta colaboración ha permitido consolidar a la región como una de las plataformas manufactureras más importantes de México y Norteamérica. Sin embargo, advirtió que la industria enfrenta nuevos desafíos derivados de la transformación tecnológica, la digitalización de procesos y la incorporación de la inteligencia artificial. Consideró que estos factores exigirán una preparación constante y una mayor capacidad de adaptación por parte de las empresas. Asimismo, indicó que la sustentabilidad y los cambios en las cadenas globales de suministro forman parte de los temas prioritarios que actualmente marcan la agenda del sector manufacturero.

El presidente de INDEX consideró que encuentros como el Summit Industrial permiten compartir experiencias exitosas, conocer nuevas tendencias y fortalecer la colaboración entre empresas. Aseguró que estos espacios son fundamentales para mantener la competitividad regional. Finalmente, expresó confianza en el futuro de la zona norte de Coahuila. Señaló que existe el talento humano, la infraestructura y la experiencia necesarias para enfrentar los retos venideros y continuar fortaleciendo el desarrollo económico e industrial de la región.

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