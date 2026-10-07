Ingiere gasolina bebé de un año y termina en el hospital en Piedras Negras

El menor, identificado como Elías Matías “N”, fue llevado por su madre a la Clínica 11 del IMSS durante la tarde del martes, después de que se percatara de que el pequeño había tenido contacto con el combustible. Hasta el momento se desconoce qué cantidad pudo haber ingerido.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un bebé de un año y cinco meses permanece bajo observación médica luego de que presuntamente ingiriera gasolina mientras se encontraba en un domicilio de la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

El personal médico realizó la valoración correspondiente y reportó al niño estable, aunque decidió mantenerlo en observación para vigilar su evolución y descartar alguna complicación derivada de la ingesta.

El caso fue notificado a las autoridades, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar información sobre las circunstancias en las que el menor tuvo acceso al combustible.

A raíz del reporte, también se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que deberá realizar las diligencias correspondientes para determinar si existió alguna omisión de cuidado y, en su caso, establecer las acciones legales que procedan.

Mientras tanto, el pequeño continúa bajo supervisión médica en el hospital, donde los especialistas mantienen vigilancia sobre su estado de salud.

(Con información de medios locales)