Ingiere gasolina bebé de un año y termina en el hospital en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Ingiere gasolina bebé de un año y termina en el hospital en Piedras Negras
    Personal médico mantiene al pequeño bajo observación para vigilar su evolución. ESPECIAL

El pequeño fue reportado estable y permanece bajo vigilancia médica; Pronnif intervino para investigar las circunstancias en las que tuvo acceso al combustible

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un bebé de un año y cinco meses permanece bajo observación médica luego de que presuntamente ingiriera gasolina mientras se encontraba en un domicilio de la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

El menor, identificado como Elías Matías “N”, fue llevado por su madre a la Clínica 11 del IMSS durante la tarde del martes, después de que se percatara de que el pequeño había tenido contacto con el combustible. Hasta el momento se desconoce qué cantidad pudo haber ingerido.

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El personal médico realizó la valoración correspondiente y reportó al niño estable, aunque decidió mantenerlo en observación para vigilar su evolución y descartar alguna complicación derivada de la ingesta.

El caso fue notificado a las autoridades, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar información sobre las circunstancias en las que el menor tuvo acceso al combustible.

A raíz del reporte, también se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que deberá realizar las diligencias correspondientes para determinar si existió alguna omisión de cuidado y, en su caso, establecer las acciones legales que procedan.

Mientras tanto, el pequeño continúa bajo supervisión médica en el hospital, donde los especialistas mantienen vigilancia sobre su estado de salud.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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