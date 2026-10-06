Dan certeza al patrimonio del Tec de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Dan certeza al patrimonio del Tec de Piedras Negras
    El Congreso de Coahuila avaló por unanimidad la donación de un inmueble municipal al Gobierno Federal. HOMERO SÁNCHEZ

El Congreso de Coahuila validó la enajenación gratuita del inmueble a favor de la Secretaría de Educación Pública, para dar certeza jurídica a la sede del Instituto Tecnológico de Piedras Negras

Por unanimidad, el Congreso de Coahuila validó la enajenación a título gratuito de un inmueble municipal de 149 mil 442.5 metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento La Constancia de Piedras Negras, a favor de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a través del Tecnológico Nacional de México.

El dictamen de la Comisión de Finanzas señala que la operación busca regularizar la propiedad del terreno que ocupa el Instituto Tecnológico de Piedras Negras, luego de que quedara sin vigencia el Decreto mediante el cual se había autorizado previamente la enajenación.

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El inmueble será destinado exclusivamente al funcionamiento y sede del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. En caso de que se le dé un uso distinto al establecido, la enajenación quedará rescindida y el predio, junto con sus accesorios, regresará al patrimonio municipal.

Durante la sesión, estuvieron presentes autoridades del Tecnológico Nacional de México, personal directivo y estudiantes del Instituto Tecnológico de Piedras Negras.

Gustavo Emilio Rojo Velázquez, director del Tecnológico de Piedras Negras, señaló que la regularización permite cerrar un proceso iniciado años atrás y avanzar con la escrituración del inmueble a favor de la SEP.

“El terreno que ocupa el Instituto Tecnológico Piedras Negras, son 17 hectáreas que a lo largo de 50 años han pertenecido primero a un particular y en última instancia al municipio y que hoy precisamente se culmina ese proceso para ser parte ya de la propiedad de la SEP”, explicó.

El director indicó que, con el decreto, comenzará el trámite jurídico para formalizar la propiedad y posteriormente realizar la escrituración correspondiente. Rojo Velázquez destacó que contar con certeza jurídica sobre el inmueble también permitirá al instituto acceder a posibles apoyos para infraestructura y ampliar sus instalaciones.

“Entonces, a partir de este momento creemos que se pueden generar nuevas condiciones para el Tecnológico de Piedras Negras”, afirmó.

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El Instituto Tecnológico de Piedras Negras cumple este año cinco décadas de operaciones y actualmente cuenta con mil 741 estudiantes, distribuidos en 11 carreras, con modalidades presencial y en línea. De acuerdo con su director, la matrícula creció 10 por ciento durante el último año.

Entre las carreras con mayor demanda se encuentran Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica. El director señaló que la oferta académica busca responder a las necesidades económicas de Piedras Negras y su entorno.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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