Inician construcción de puente que unirá a dos barrios en Múzquiz, Coahuila

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó el arranque de los trabajos, que se desarrollarán entre las calles Ignacio Elizondo y Jesús Carranza. El proyecto busca facilitar el tránsito entre ambos sectores y ofrecer mejores condiciones de seguridad y accesibilidad para las familias que viven en la zona.

MÚZQUIZ, COAHUILA.– La construcción de un puente vehicular sobre la calle Francisco Villa comenzó en Múzquiz , con el objetivo de mejorar la conexión entre los barrios La Alberquita y Las Azucenas, cuyos habitantes habían solicitado esta infraestructura.

De acuerdo con la información del Ayuntamiento, la obra contempla la preparación del terreno, la cimentación, la edificación de muros y la construcción de una losa de concreto, además de los trabajos complementarios necesarios para habilitar el paso vehicular.

Durante el inicio del proyecto estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Elmer Rocha García; el contratista responsable, Alejandro Rivera Suárez del Real, y el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Jesús Guerrero García. También acudieron integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y vecinos de los sectores beneficiados.

En su mensaje, la presidenta municipal señaló que la construcción responde a una necesidad planteada por los habitantes y afirmó que su administración continuará impulsando obras y servicios en los distintos barrios y colonias de Múzquiz.

Asimismo, destacó la coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para promover proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo del municipio y mejoren las condiciones de vida de la población.

Con el inicio de los trabajos, el Gobierno Municipal busca atender las necesidades de movilidad de La Alberquita y Las Azucenas mediante una obra destinada a facilitar la comunicación entre ambos sectores.