Inician construcción de puente que unirá a dos barrios en Múzquiz, Coahuila

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    Inician construcción de puente que unirá a dos barrios en Múzquiz, Coahuila
    La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó el arranque de la construcción del puente vehicular en Múzquiz. REDESM SOCIALES

La obra sobre la calle Francisco Villa busca mejorar la conexión y la seguridad vial entre los barrios La Alberquita y Las Azucenas, en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.– La construcción de un puente vehicular sobre la calle Francisco Villa comenzó en Múzquiz, con el objetivo de mejorar la conexión entre los barrios La Alberquita y Las Azucenas, cuyos habitantes habían solicitado esta infraestructura.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó el arranque de los trabajos, que se desarrollarán entre las calles Ignacio Elizondo y Jesús Carranza. El proyecto busca facilitar el tránsito entre ambos sectores y ofrecer mejores condiciones de seguridad y accesibilidad para las familias que viven en la zona.

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De acuerdo con la información del Ayuntamiento, la obra contempla la preparación del terreno, la cimentación, la edificación de muros y la construcción de una losa de concreto, además de los trabajos complementarios necesarios para habilitar el paso vehicular.

Durante el inicio del proyecto estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Elmer Rocha García; el contratista responsable, Alejandro Rivera Suárez del Real, y el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Jesús Guerrero García. También acudieron integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y vecinos de los sectores beneficiados.

En su mensaje, la presidenta municipal señaló que la construcción responde a una necesidad planteada por los habitantes y afirmó que su administración continuará impulsando obras y servicios en los distintos barrios y colonias de Múzquiz.

Asimismo, destacó la coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para promover proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo del municipio y mejoren las condiciones de vida de la población.

Con el inicio de los trabajos, el Gobierno Municipal busca atender las necesidades de movilidad de La Alberquita y Las Azucenas mediante una obra destinada a facilitar la comunicación entre ambos sectores.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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