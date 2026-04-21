Instalará UAdeC ‘Punto Violeta’ para proteger a mujeres en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 21 abril 2026
    Instalará UAdeC ‘Punto Violeta’ para proteger a mujeres en Piedras Negras
    La Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila anunció la próxima puesta en marcha de un “Punto Violeta”. Josué Rodríguez

El objetivo es reforzar la seguridad de mujeres en el entorno universitario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de reforzar la seguridad en el entorno universitario, la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila anunció la próxima puesta en marcha de un “Punto Violeta”, espacio destinado a brindar atención y resguardo a mujeres en situación de riesgo.

El director del plantel, Tadeo Vargas, explicó que esta estrategia no se limita a la colocación de señalética, sino que constituye un protocolo integral de actuación para atender de manera inmediata cualquier incidente que comprometa la seguridad de las mujeres dentro de la institución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-alista-actualizacion-de-carreras-en-mineria-y-geologia-FE20171105

Uno de los pilares del programa es la capacitación del personal docente y administrativo, quienes han sido preparados para ofrecer atención primaria, responder adecuadamente ante emergencias y canalizar a las afectadas hacia las instancias correspondientes.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila, lo que permite una colaboración interinstitucional con dependencias como Seguridad Pública, Policía Estatal, Centros de Empoderamiento y la propia comunidad universitaria.

Según el cronograma presentado, el proyecto inició con una reunión previa con autoridades estatales, continuó con la capacitación del personal y culminará con la inauguración oficial, programada para este miércoles por la mañana.

Vargas subrayó que el objetivo principal es consolidar a la universidad como un espacio seguro y confiable, donde el bienestar y la protección de estudiantes y trabajadoras sean una prioridad permanente.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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