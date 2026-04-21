Ante posible explotación de gas, UAdeC alista cambios en carreras de minería y geología

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, anunció que la institución prepara una actualización en sus carreras relacionadas con la minería, la geología y la gestión de recursos hídricos. El objetivo es alinearlas a los nuevos proyectos nacionales. El planteamiento surge en el contexto de la creación de un grupo interdisciplinario presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este equipo evaluará la factibilidad de la explotación de gas no convencional en Coahuila y contará con la participación de investigadores de la máxima casa de estudios.

Pimentel explicó que la universidad cuenta con un centro de investigación con más de 20 años de experiencia, el cual ha formado parte de clústeres energéticos. Esto les permite contar con información técnica para orientar esta transición académica. ”Tenemos las carreras que han venido a la baja, pero ahorita estamos haciendo una reconformación del plan de estudios por si se dan a la alza estar prevenidos”, detalló el rector. La UAdeC participa en este comité científico a través del investigador Luis Fernando Camacho Ortegón. El especialista colaborará con expertos de la UNAM, el IPN y la UANL para analizar si existen nuevas técnicas y los posibles impactos de la extracción en la entidad. AJUSTE ACADÉMICO ”Queremos darles información, capacitación o certificación de lo que es requerido. Ya bajamos el plan con el secretario de Educación para trabajarlo en conjunto y estar nosotros atentos a lo que vaya a suceder”, señaló Pimentel.

La propuesta contempla no solo a estudiantes actuales. También busca ampliar la formación técnica mediante certificaciones dirigidas a personas que ya trabajan en estos sectores. Durante la presentación del comité en Palacio Nacional, se destacó que México depende en un 75 por ciento del gas importado. En ese contexto, la actualización académica en Coahuila cobra relevancia ante la posible explotación en la Cuenca Eagle Ford. ”Las vamos a actualizar para estar acordes a la realidad que estamos viviendo, pero no podemos anticiparnos. Tenemos que esperarnos a lo que la presidenta y el grupo de expertos estén originando”, aclaró. Actualmente, la UAdeC cuenta con programas como ingeniería geológica, minera y en exploración de pozos profundos. ”Si es necesario crear una nueva, hacer una modificación o una actualización, las vamos a hacer”, concluyó el rector.

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