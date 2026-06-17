Intensifican acciones sanitarias para prevenir el dengue tras lluvias en Piedras Negras

Brigadas de salud recorren casa por casa los sectores de mayor riesgo para identificar posibles focos de infección, detectar oportunamente padecimientos y orientar a la población sobre medidas preventivas. Como parte de la estrategia, el personal sanitario supervisa viviendas y espacios públicos donde se registraron acumulaciones de agua, verificando condiciones de higiene y saneamiento para evitar la propagación de enfermedades.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, anunció que la dependencia estatal reforzó la vigilancia epidemiológica y la regulación sanitaria en las colonias afectadas por las recientes lluvias en Piedras Negras, con el propósito de prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vectores, principalmente dengue.

Aguirre Vázquez informó que ya se distribuye abate, un larvicida que se coloca en depósitos y acumulaciones de agua para impedir el desarrollo del mosquito transmisor del dengue, capaz de reproducirse en pocos días tras las precipitaciones.

Además, se mantienen búsquedas intencionadas de casos sospechosos, se brinda atención médica inmediata y se suministran medicamentos a la población que lo requiera, especialmente en las zonas más afectadas. En las próximas horas se incorporará equipo especializado para atender puntos donde persisten encharcamientos, con el fin de reducir riesgos sanitarios y frenar la proliferación del mosquito.

Finalmente, el secretario precisó que mientras continúen las lluvias las acciones de prevención y control se mantendrán de forma permanente, ya que la fumigación masiva no resulta efectiva durante las precipitaciones. La prioridad, subrayó, es eliminar criaderos y fortalecer las medidas de saneamiento básico.