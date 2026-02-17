Intenta menor quitarse la vida dentro de secundaria y es rescatada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Momentos de tensión se vivieron en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo, ubicada sobre la avenida Centenario en la colonia Buenos Aires, luego de que una estudiante de 14 años se encerrara en el baño del plantel con una navaja e intentara quitarse la vida en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, la situación se detectó durante la mañana por compañeros y personal docente, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Departamento de Bomberos llegaron al lugar y establecieron contacto con la menor. Tras varios minutos de diálogo, y con la intervención de su tía, lograron que la joven entregara el arma blanca y abandonara los sanitarios sin poner en riesgo su vida.

La presencia de los socorristas y la coordinación con el personal escolar permitió controlar la situación, evitando lesiones de gravedad. Aunque la menor presentó algunas lesiones superficiales en uno de sus brazos, recibió atención médica en el sitio y posteriormente quedó bajo el cuidado de sus familiares, quienes aseguraron que continuará recibiendo seguimiento psicológico.