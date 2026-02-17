Intenta menor quitarse la vida dentro de secundaria y es rescatada en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 17 febrero 2026
    Intenta menor quitarse la vida dentro de secundaria y es rescatada en Piedras Negras
    Paramédicos del Departamento de Bomberos dialogan con la estudiante de 14 años para disuadirla del intento de suicidio. REDES SOCIALES

La intervención oportuna permitió que la estudiante fuera atendida y recibiera acompañamiento familiar y psicológico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Momentos de tensión se vivieron en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo, ubicada sobre la avenida Centenario en la colonia Buenos Aires, luego de que una estudiante de 14 años se encerrara en el baño del plantel con una navaja e intentara quitarse la vida en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, la situación se detectó durante la mañana por compañeros y personal docente, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Departamento de Bomberos llegaron al lugar y establecieron contacto con la menor. Tras varios minutos de diálogo, y con la intervención de su tía, lograron que la joven entregara el arma blanca y abandonara los sanitarios sin poner en riesgo su vida.

La presencia de los socorristas y la coordinación con el personal escolar permitió controlar la situación, evitando lesiones de gravedad. Aunque la menor presentó algunas lesiones superficiales en uno de sus brazos, recibió atención médica en el sitio y posteriormente quedó bajo el cuidado de sus familiares, quienes aseguraron que continuará recibiendo seguimiento psicológico.

Según se indicó, la adolescente contaba con un historial previo de intentos de autolesión y se encontraba bajo tratamiento médico. Autoridades escolares reconocieron la necesidad de reforzar las pláticas de prevención y el acompañamiento emocional dentro del plantel, además de fortalecer la comunicación con las familias para detectar señales de alerta a tiempo.

La intervención de los servicios de emergencia evitó una tragedia y permitió que la situación fuera controlada de manera segura. La comunidad educativa permaneció en alerta mientras se desarrollaban las acciones, y las autoridades instaron a padres y tutores a estar atentos al bienestar emocional de los menores y a buscar apoyo profesional ante cualquier riesgo de autolesión.

El caso será seguido por profesionales de la salud mental y la escuela implementará medidas de prevención para brindar asistencia emocional tanto a la estudiante involucrada como al resto de la comunidad educativa, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

