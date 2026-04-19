Localizan cuerpo en río Bravo con identificación colombiana en Piedras Negras

El reporte fue emitido a través del sistema de emergencias 911, luego de que habitantes de la colonia Morelos observaran lo que parecía ser un cuerpo flotando y siendo arrastrado por la corriente. La localización inicial se dio a la altura del Puente Internacional 1; sin embargo, el cadáver terminó atorado entre la maleza acumulada en uno de los pilares del puente ferroviario cercano.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Bravo movilizó a corporaciones de seguridad durante la mañana de ayer sábado 18 de abril de 2026 en Piedras Negras, en un hecho que se suma a una serie de casos similares registrados en la región fronteriza durante el presente mes.

Tras la alerta, elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al sitio para recuperar el cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección en el área, los agentes localizaron una bolsa de plástico con diversas pertenencias personales, entre las que destacaba un documento oficial de origen colombiano a nombre de Rolando Zuluaga Guevara.

De acuerdo con los primeros indicios, no se descarta que la víctima sea un migrante que habría intentado cruzar hacia Estados Unidos a través del río. No obstante, la identidad no ha sido confirmada de manera oficial, por lo que las autoridades mantienen abierta la línea de investigación.

Al momento de ser recuperado, el cuerpo vestía pantalón de mezclilla, playera y tenis en color negro. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento, entre ellas la posibilidad de asfixia por sumersión o la presencia de signos de violencia.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que se trabaja en coordinación con instancias internacionales, así como con la Embajada de Colombia, para realizar el cotejo de huellas y confirmar la identidad del fallecido.

Con este caso, suman cuatro cuerpos localizados en el río Bravo durante abril y un total de ocho en lo que va de 2026 en su paso por Piedras Negras, lo que mantiene bajo atención el riesgo que representa esta zona para quienes intentan cruzarla.

(Con información de medios locales)