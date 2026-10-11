Investigan muerte de bebé de 20 días en Piedras Negras
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El menor ingresó al centro médico en condiciones delicadas y falleció pese a recibir atención; la Fiscalía y la Pronnif realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte de un recién nacido, de aproximadamente 20 días de vida, en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras, derivó en la intervención de autoridades ministeriales, que buscan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El deceso fue reportado durante la tarde del sábado 10 de octubre, luego de que el menor ingresara al hospital en condiciones delicadas. Pese a la atención médica que recibió, posteriormente se confirmó que había fallecido.
Tras conocer el caso, personal de la Fiscalía y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) inició las diligencias correspondientes para recabar información sobre lo ocurrido y conocer los antecedentes relacionados con el ingreso del bebé al centro médico.
Las investigaciones están enfocadas en establecer qué provocó la muerte del recién nacido y conocer las condiciones en las que se encontraba antes de recibir atención hospitalaria.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una causa oficial del fallecimiento ni han señalado a alguna persona como responsable. Las indagatorias continuarán para determinar las circunstancias del caso.
(Con información de medios locales)