Firman convenio histórico para ofrecer doble titulación universitaria en México y Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de ampliar los horizontes profesionales de los jóvenes en la región fronteriza, la Sul Ross State University, con sede en Eagle Pass, Texas, y una universidad tecnológica local firmaron un convenio de colaboración para implementar un programa de doble titulación con validez oficial en México y Estados Unidos. Jorge Garza, vicepresidente de la institución estadounidense, explicó que este acuerdo busca que los estudiantes mexicanos que concluyan su formación profesional puedan obtener un título universitario en el vecino país sin necesidad de cursar una carrera completa desde el inicio.

Gracias a la homologación de planes de estudio y al reconocimiento mutuo de créditos, los alumnos podrán convalidar las materias ya cursadas y cubrir únicamente los requisitos específicos de cada programa para alcanzar la doble titulación.

REQUISITOS Y ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN De acuerdo con la información dada a conocer por las instituciones, los requisitos académicos varían según la disciplina: - Mecatrónica: los alumnos deberán cursar 11 materias adicionales.

- Administración: el plan contempla 10 cursos complementarios. Asimismo, ante las exigencias del mercado laboral actual, el programa incorporará formación en inteligencia artificial (IA) aplicada específicamente a áreas como el marketing, con el objetivo de que los profesionistas dominen las nuevas tecnologías e impulsen los procesos productivos y comerciales de la industria.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO La preparación académica también estará orientada a fortalecer las incubadoras de negocios de la región. Mediante el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia, se busca potenciar proyectos empresariales, optimizar las estrategias de mercado y generar nuevas oportunidades de emprendimiento. Con esta alianza, ambas instituciones buscan ampliar las alternativas de formación universitaria para los jóvenes de la franja fronteriza y vincular su preparación con las demandas de la industria global.