Investigan posible caso de rickettsiosis en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Investigan posible caso de rickettsiosis en Piedras Negras
    La presencia de garrapatas en el exterior de la vivienda motivó la implementación de un cerco epidemiológico para prevenir posibles riesgos entre habitantes del sector. ARCHIVO

Personal de Salud Pública implementó un cerco epidemiológico e inspecciones en la vivienda para descartar riesgos adicionales y controlar la presencia de garrapatas en el sector

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Secretaría de Salud de Piedras Negras, a través de la Jurisdicción Sanitaria Uno, mantiene bajo estricta vigilancia médica un caso sospechoso de rickettsiosis detectado en la colonia Cumbres. El paciente recibió atención inmediata y actualmente se encuentra fuera de peligro y sin síntomas, según el reporte oficial.

El epidemiólogo, Dr. Roberto Bellock, explicó que, aunque el paciente no refirió haber sufrido una picadura directa de garrapata, sí se confirmó la presencia de estos parásitos en el patio de su vivienda. Ante ello, personal de Salud Pública implementó un cerco epidemiológico preventivo para reducir riesgos en la zona.

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Como parte del protocolo, se realizaron inspecciones y acciones de control en el domicilio. El especialista señaló que no se encontraron condiciones internas que favorezcan la proliferación de garrapatas; sin embargo, la presencia de perros callejeros en las inmediaciones obliga a mantener la vigilancia activa.

Actualmente, se esperan los resultados de laboratorio para confirmar o descartar el padecimiento. El Dr. Bellock recordó que la rickettsiosis es transmitida por la garrapata común del perro y subrayó que, históricamente, no se han registrado casos confirmados en esta jurisdicción.

El epidemiólogo llamó a la población a acudir de inmediato a consulta médica ante síntomas de alarma como fiebre alta, dolor abdominal, malestar general y dolores musculares o articulares, especialmente si hubo contacto con garrapatas. Advirtió que, sin tratamiento oportuno, la enfermedad puede agravarse en menos de cinco días.

Asimismo, aclaró que es poco probable que un paciente con rickettsiosis presente síntomas leves durante varias semanas, ya que la evolución de la enfermedad suele ser rápida y puede resultar fatal si no se atiende en los primeros días.

Finalmente, el especialista explicó que las pruebas confirmatorias PCR se realizan únicamente en instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. También advirtió sobre diagnósticos erróneos mediante pruebas de reacciones febriles, un método obsoleto para detectar rickettsiosis, motivo por el cual el sector médico mantiene una capacitación constante en la identificación y atención de este padecimiento.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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