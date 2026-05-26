Investigan posible caso de rickettsiosis en Piedras Negras

El epidemiólogo, Dr. Roberto Bellock, explicó que, aunque el paciente no refirió haber sufrido una picadura directa de garrapata, sí se confirmó la presencia de estos parásitos en el patio de su vivienda. Ante ello, personal de Salud Pública implementó un cerco epidemiológico preventivo para reducir riesgos en la zona.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Secretaría de Salud de Piedras Negras , a través de la Jurisdicción Sanitaria Uno, mantiene bajo estricta vigilancia médica un caso sospechoso de rickettsiosis detectado en la colonia Cumbres. El paciente recibió atención inmediata y actualmente se encuentra fuera de peligro y sin síntomas, según el reporte oficial.

Como parte del protocolo, se realizaron inspecciones y acciones de control en el domicilio. El especialista señaló que no se encontraron condiciones internas que favorezcan la proliferación de garrapatas; sin embargo, la presencia de perros callejeros en las inmediaciones obliga a mantener la vigilancia activa.

Actualmente, se esperan los resultados de laboratorio para confirmar o descartar el padecimiento. El Dr. Bellock recordó que la rickettsiosis es transmitida por la garrapata común del perro y subrayó que, históricamente, no se han registrado casos confirmados en esta jurisdicción.

El epidemiólogo llamó a la población a acudir de inmediato a consulta médica ante síntomas de alarma como fiebre alta, dolor abdominal, malestar general y dolores musculares o articulares, especialmente si hubo contacto con garrapatas. Advirtió que, sin tratamiento oportuno, la enfermedad puede agravarse en menos de cinco días.

Asimismo, aclaró que es poco probable que un paciente con rickettsiosis presente síntomas leves durante varias semanas, ya que la evolución de la enfermedad suele ser rápida y puede resultar fatal si no se atiende en los primeros días.

Finalmente, el especialista explicó que las pruebas confirmatorias PCR se realizan únicamente en instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. También advirtió sobre diagnósticos erróneos mediante pruebas de reacciones febriles, un método obsoleto para detectar rickettsiosis, motivo por el cual el sector médico mantiene una capacitación constante en la identificación y atención de este padecimiento.