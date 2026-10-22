Investigan presunto abuso contra adolescente de 13 años en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Investigan presunto abuso contra adolescente de 13 años en Piedras Negras
    La Fiscalía recibió una denuncia por hechos que presuntamente afectaron a una adolescente de 13 años. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La madre detectó golpes y moretones en el cuerpo de la adolescente después de que regresara de visitar a una compañera de escuela; el caso quedó bajo investigación ministerial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una denuncia por presunto abuso sexual contra una adolescente de 13 años fue recibida por la Fiscalía General del Estado en Piedras Negras, luego de que la menor relatara a su familia lo que presuntamente ocurrió durante una visita a casa de una compañera de escuela.

De acuerdo con la información disponible, la joven había solicitado permiso a su madre para acudir al domicilio de su amiga. Al regresar, la mujer notó un comportamiento inusual y observó que presentaba golpes y moretones en el cuerpo, por lo que le preguntó qué había sucedido.

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Fue entonces cuando la adolescente habría señalado como presunto responsable a un familiar de su compañera. Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Villa de Herrera y Mar Muerto, en la colonia Villas del Carmen.

Tras conocer el señalamiento, la Fiscalía inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, no se cuenta con información pública verificada sobre personas detenidas ni sobre avances adicionales en la investigación. La identidad de la adolescente se mantiene bajo reserva para proteger su integridad.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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