Investigan presunto abuso contra adolescente de 13 años en Piedras Negras
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La madre detectó golpes y moretones en el cuerpo de la adolescente después de que regresara de visitar a una compañera de escuela; el caso quedó bajo investigación ministerial
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una denuncia por presunto abuso sexual contra una adolescente de 13 años fue recibida por la Fiscalía General del Estado en Piedras Negras, luego de que la menor relatara a su familia lo que presuntamente ocurrió durante una visita a casa de una compañera de escuela.
De acuerdo con la información disponible, la joven había solicitado permiso a su madre para acudir al domicilio de su amiga. Al regresar, la mujer notó un comportamiento inusual y observó que presentaba golpes y moretones en el cuerpo, por lo que le preguntó qué había sucedido.
Fue entonces cuando la adolescente habría señalado como presunto responsable a un familiar de su compañera. Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Villa de Herrera y Mar Muerto, en la colonia Villas del Carmen.
Tras conocer el señalamiento, la Fiscalía inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.
Hasta el momento, no se cuenta con información pública verificada sobre personas detenidas ni sobre avances adicionales en la investigación. La identidad de la adolescente se mantiene bajo reserva para proteger su integridad.
(Con información de medios locales)