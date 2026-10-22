Investigan presunto abuso contra adolescente de 13 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una denuncia por presunto abuso sexual contra una adolescente de 13 años fue recibida por la Fiscalía General del Estado en Piedras Negras, luego de que la menor relatara a su familia lo que presuntamente ocurrió durante una visita a casa de una compañera de escuela.

De acuerdo con la información disponible, la joven había solicitado permiso a su madre para acudir al domicilio de su amiga. Al regresar, la mujer notó un comportamiento inusual y observó que presentaba golpes y moretones en el cuerpo, por lo que le preguntó qué había sucedido.