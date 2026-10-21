Concentra Piedras Negras 30 de las 42 muertes por suicidio en la región Norte

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Piedras Negras
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    Concentra Piedras Negras 30 de las 42 muertes por suicidio en la región Norte
    La Línea de la Vida brinda orientación a personas que atraviesan una crisis emocional a través del teléfono 800 911 2000. ARCHIVO

Allende contabiliza seis casos, Nava cinco y Villa Unión uno; autoridades señalan que algunos expedientes incluyen factores relacionados con problemas emocionales y adicciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La región Norte I de Coahuila acumula 42 muertes por suicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado. Piedras Negras concentra la mayoría de los casos, con 30 fallecimientos registrados hasta octubre.

El delegado de la Fiscalía en Piedras Negras, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el recuento regional incluye también a Allende, Nava y Villa Unión, municipios donde se han documentado el resto de los hechos.

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En el desglose por localidad, Allende registra seis casos, mientras que Nava suma cinco, incluidos los correspondientes a la delegación Venustiano Carranza. En Villa Unión se reporta un fallecimiento.

Rodríguez Ríos señaló que, por cada caso, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos. Añadió que, dentro de las acciones de atención, se busca canalizar a las personas que requieren apoyo emocional o presentan problemas de salud mental hacia las instituciones especializadas.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, entre los factores que aparecen en algunos de los expedientes se encuentran los problemas emocionales y las adicciones, aunque las circunstancias pueden variar de un caso a otro.

Ante esta problemática, en Piedras Negras se cuenta con opciones de orientación y atención para personas que atraviesan una crisis emocional. Entre ellas está el programa municipal “Juntos por la Vida”, que ofrece apoyo emocional y canalización las 24 horas en el teléfono 878 703 7070.

También se encuentra disponible la Línea de la Vida, en el 800 911 2000, así como la atención de la Jurisdicción Sanitaria número 1, en el 878 782 5830, y del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) de Piedras Negras, en el 878 782 3439.

Las autoridades mantienen el llamado a buscar ayuda profesional ante señales de desesperanza, aislamiento, cambios de humor o ansiedad intensa, y a acudir a los servicios de atención cuando una persona necesite acompañamiento.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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