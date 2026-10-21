Concentra Piedras Negras 30 de las 42 muertes por suicidio en la región Norte

El delegado de la Fiscalía en Piedras Negras, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el recuento regional incluye también a Allende, Nava y Villa Unión, municipios donde se han documentado el resto de los hechos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La región Norte I de Coahuila acumula 42 muertes por suicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado. Piedras Negras concentra la mayoría de los casos, con 30 fallecimientos registrados hasta octubre.

En el desglose por localidad, Allende registra seis casos, mientras que Nava suma cinco, incluidos los correspondientes a la delegación Venustiano Carranza. En Villa Unión se reporta un fallecimiento.

Rodríguez Ríos señaló que, por cada caso, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos. Añadió que, dentro de las acciones de atención, se busca canalizar a las personas que requieren apoyo emocional o presentan problemas de salud mental hacia las instituciones especializadas.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, entre los factores que aparecen en algunos de los expedientes se encuentran los problemas emocionales y las adicciones, aunque las circunstancias pueden variar de un caso a otro.

Ante esta problemática, en Piedras Negras se cuenta con opciones de orientación y atención para personas que atraviesan una crisis emocional. Entre ellas está el programa municipal “Juntos por la Vida”, que ofrece apoyo emocional y canalización las 24 horas en el teléfono 878 703 7070.

También se encuentra disponible la Línea de la Vida, en el 800 911 2000, así como la atención de la Jurisdicción Sanitaria número 1, en el 878 782 5830, y del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) de Piedras Negras, en el 878 782 3439.

Las autoridades mantienen el llamado a buscar ayuda profesional ante señales de desesperanza, aislamiento, cambios de humor o ansiedad intensa, y a acudir a los servicios de atención cuando una persona necesite acompañamiento.

(Con información de medios locales)