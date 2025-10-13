Investigan red de prostitución con menores tras cateos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de los tres niveles de gobierno desmantelaron una red de prostitución en la que estaban involucradas menores de edad, tras realizar cateos en dos inmuebles de Piedras Negras el pasado 8 de agosto.

Los operativos se llevaron a cabo en la quinta denominada Ciclones, ubicada en la colonia Nueva Imagen, y en un domicilio de la colonia Villa Fontana. En ambos sitios se aseguraron diversos indicios relacionados con la red de explotación sexual, que operaba en distintos puntos de la frontera.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila celebra con éxito Mega Feria y Carreras Perronas en siete municipios

Durante su reciente visita a Piedras Negras, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la carpeta de investigación ha sido turnada a la Fiscalía para las Mujeres y Niñas, instancia que actualmente sigue varias líneas de investigación para esclarecer los hechos.

Hasta ahora, dos mujeres han sido detenidas mediante órdenes de aprehensión por su probable participación en la red, aunque el fiscal no descartó la posible implicación de algunos policías en las actividades ilícitas. Fernández Montañez adelantó que podrían realizarse más detenciones en los próximos días conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con versiones extraoficiales, las menores eran enviadas a distintos domicilios y bares, algunas veces trasladadas por taxistas que detectaron irregularidades y proporcionaron información a las autoridades. Los cateos permitieron levantar evidencia clave para la investigación y emitir nuevos mandamientos judiciales contra otras personas posiblemente involucradas en la explotación.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano apoyaron en los operativos realizados en colaboración con autoridades locales, quienes aseguraron que la investigación continuará abierta hasta esclarecer por completo el funcionamiento de la red y sancionar a todos los responsables.

La Fiscalía General de Justicia de Coahuila mantiene en reserva los detalles específicos de las diligencias, aunque confirmó que los esfuerzos se centran en proteger a las víctimas y garantizar que se haga justicia ante estos delitos de trata y explotación sexual infantil.

(Con información de medios locales)