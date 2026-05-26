Invitan a aprovechar programas gratuitos de salud preventiva en Piedras Negras

El doctor Óscar Paul Muñoz Orozco, especialista en Medicina Familiar y responsable de la unidad, subrayó que el objetivo es concientizar a la comunidad sobre la importancia de acudir a revisiones periódicas, dejando atrás la práctica de buscar atención médica únicamente cuando un padecimiento ya se encuentra avanzado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y acercar la atención médica a toda la población, el Centro de Salud Mundo Nuevo invita a la ciudadanía a aprovechar los programas gratuitos de cuidado integral que ofrece en Piedras Negras . Estas acciones forman parte de la estrategia de atención primaria enfocada en prevenir enfermedades antes de que se conviertan en problemas de salud de mayor gravedad.

Entre los servicios disponibles se encuentran las áreas de psicología, odontología y nutrición, las cuales trabajan de manera coordinada para promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde orientación alimentaria hasta apoyo en salud mental y cuidado bucal, la atención está dirigida al bienestar integral de las familias.

El especialista destacó también el área de planificación familiar, donde se ofrecen métodos anticonceptivos de manera gratuita, entre ellos implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos (DIU), pastillas anticonceptivas, inyecciones hormonales y preservativos, con el objetivo de fomentar una maternidad y paternidad responsables.

Muñoz Orozco reiteró que todos los servicios son gratuitos y están dirigidos principalmente a personas que no cuentan con derechohabiencia en instituciones médicas tradicionales, garantizando así el acceso a servicios básicos de salud.

Asimismo, insistió en la importancia de mantener un seguimiento clínico constante, tanto en personas sanas como en quienes viven con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, a fin de prevenir complicaciones y proteger órganos vitales.

Finalmente, reafirmó el compromiso del personal del Centro de Salud Mundo Nuevo para brindar atención oportuna a los habitantes de Piedras Negras y exhortó a la población a acercarse a las instalaciones, informarse sobre los horarios de atención y aprovechar los programas preventivos disponibles.