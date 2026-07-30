Invitan a mujeres de Piedras Negras a estudiar una carrera universitaria en línea

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    Invitan a mujeres de Piedras Negras a estudiar una carrera universitaria en línea
    El Gobierno Municipal de Piedras Negras abrió una nueva convocatoria de la beca “Mujeres de la Nueva Historia” exclusivo para ciudadanas nigropetenses. ARCHIVO

La nueva convocatoria da continuidad a un programa que ya ha beneficiado a 184 nigropetenses con estudios universitarios

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Piedras Negras, Coahuila, a través de la Instancia Municipal de las Mujeres y en coordinación con el Instituto Tecnológico, lanzó una nueva convocatoria para la beca “Mujeres de la Nueva Historia”, un programa que busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para las mujeres del municipio.

La iniciativa permitirá que las beneficiarias cursen una licenciatura en modalidad 100% en línea, facilitando que puedan continuar su formación profesional sin descuidar sus responsabilidades laborales o familiares.

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Las autoridades informaron que las interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos haber concluido el bachillerato, contar con acceso a internet y realizar el proceso de registro a través del código QR difundido por el Ayuntamiento.

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La convocatoria está dirigida a mujeres que buscan continuar su preparación profesional sin dejar sus actividades diarias. CORTESÍA

El programa es resultado de la colaboración entre el Gobierno Municipal, la Instancia Municipal de las Mujeres y el Instituto Tecnológico de Piedras Negras, con el propósito de impulsar el desarrollo académico, profesional y económico de las mujeres mediante una oferta educativa flexible y accesible.

Además de representar una oportunidad para quienes no habían podido iniciar una carrera universitaria, la beca busca fortalecer la preparación de las participantes para mejorar sus posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados y contribuir al desarrollo de sus familias.

De acuerdo con datos del programa, en su primera etapa fueron beneficiadas 184 mujeres de Piedras Negras, por lo que con esta nueva convocatoria se pretende ampliar el número de participantes y consolidar este esquema de apoyo educativo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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