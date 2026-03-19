Invitan a realizarse espirometrías gratuitas para prevenir enfermedades respiratorias, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria Uno de Piedras Negras, a través del área de micobacteriosis, invita a la población a aprovechar las jornadas de espirometrías gratuitas que se llevarán a cabo en el Centro de Salud número 9.

La coordinadora médica, Sayuri Cazarez Escareño, destacó la importancia de este estudio como herramienta preventiva para el cuidado de la salud respiratoria. Explicó que la espirometría es un procedimiento sencillo, rápido y no invasivo que permite evaluar el funcionamiento de los pulmones y detectar alteraciones en la respiración.