Invitan a realizarse espirometrías gratuitas para prevenir enfermedades respiratorias, en Piedras Negras
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La Jurisdicción Sanitaria Uno ofrecerá este servicio en el Centro de Salud número 9 todos los viernes, de 8:00 a 13:00 horas, para detectar a tiempo padecimientos como asma o EPOC
PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria Uno de Piedras Negras, a través del área de micobacteriosis, invita a la población a aprovechar las jornadas de espirometrías gratuitas que se llevarán a cabo en el Centro de Salud número 9.
La coordinadora médica, Sayuri Cazarez Escareño, destacó la importancia de este estudio como herramienta preventiva para el cuidado de la salud respiratoria. Explicó que la espirometría es un procedimiento sencillo, rápido y no invasivo que permite evaluar el funcionamiento de los pulmones y detectar alteraciones en la respiración.
Mediante esta prueba es posible identificar padecimientos como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), entre otras afecciones que pueden comprometer la calidad de vida. “La detección oportuna es fundamental para iniciar tratamientos adecuados y evitar complicaciones”, subrayó.
Las espirometrías estarán disponibles todos los viernes, de 8:00 a 13:00 horas, con el objetivo de acercar servicios preventivos a la comunidad.
Finalmente, la coordinadora hizo un llamado a la ciudadanía para participar en estas jornadas, cuidar su salud respiratoria y acudir de manera oportuna a una valoración médica.