Invitan a realizarse espirometrías gratuitas para prevenir enfermedades respiratorias, en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 19 marzo 2026
    Invitan a realizarse espirometrías gratuitas para prevenir enfermedades respiratorias, en Piedras Negras
    La espirometría permite identificar a tiempo padecimientos como asma y EPOC, mejorando la calidad de vida de los usuarios. ESPECIAL

La Jurisdicción Sanitaria Uno ofrecerá este servicio en el Centro de Salud número 9 todos los viernes, de 8:00 a 13:00 horas, para detectar a tiempo padecimientos como asma o EPOC

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria Uno de Piedras Negras, a través del área de micobacteriosis, invita a la población a aprovechar las jornadas de espirometrías gratuitas que se llevarán a cabo en el Centro de Salud número 9.

La coordinadora médica, Sayuri Cazarez Escareño, destacó la importancia de este estudio como herramienta preventiva para el cuidado de la salud respiratoria. Explicó que la espirometría es un procedimiento sencillo, rápido y no invasivo que permite evaluar el funcionamiento de los pulmones y detectar alteraciones en la respiración.

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$!El área de micobacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria 01, invita a la población a aprovechar las jornadas de espirometrías gratuitas que se llevarán a cabo en el Centro de Salud número 9 en Piedras Negras.
El área de micobacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria 01, invita a la población a aprovechar las jornadas de espirometrías gratuitas que se llevarán a cabo en el Centro de Salud número 9 en Piedras Negras. CORTESÍA

Mediante esta prueba es posible identificar padecimientos como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), entre otras afecciones que pueden comprometer la calidad de vida. “La detección oportuna es fundamental para iniciar tratamientos adecuados y evitar complicaciones”, subrayó.

Las espirometrías estarán disponibles todos los viernes, de 8:00 a 13:00 horas, con el objetivo de acercar servicios preventivos a la comunidad.

Finalmente, la coordinadora hizo un llamado a la ciudadanía para participar en estas jornadas, cuidar su salud respiratoria y acudir de manera oportuna a una valoración médica.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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