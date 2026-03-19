Piedras Negras: refuerzan vigilancia sanitaria ante aumento de calor y próxima Semana Santa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa y el incremento de las temperaturas, autoridades de salud intensificaron la vigilancia epidemiológica para prevenir un repunte de enfermedades diarreicas en la población nigropetense.

Durante esta temporada suele aumentar el consumo de pescados, mariscos y verduras, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en la preparación de alimentos. Entre las principales recomendaciones destacan evitar el consumo de productos crudos y privilegiar aquellos bien cocinados, a fin de reducir riesgos a la salud.