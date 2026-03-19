Piedras Negras: refuerzan vigilancia sanitaria ante aumento de calor y próxima Semana Santa
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Las autoridades intensifican medidas de higiene y vigilancia para evitar enfermedades gastrointestinales, recomendando cocinar bien los alimentos, lavar frutas y verduras
PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa y el incremento de las temperaturas, autoridades de salud intensificaron la vigilancia epidemiológica para prevenir un repunte de enfermedades diarreicas en la población nigropetense.
Durante esta temporada suele aumentar el consumo de pescados, mariscos y verduras, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en la preparación de alimentos. Entre las principales recomendaciones destacan evitar el consumo de productos crudos y privilegiar aquellos bien cocinados, a fin de reducir riesgos a la salud.
Asimismo, se insiste en mantener medidas básicas de higiene, como el correcto lavado de manos, la desinfección de frutas y verduras, y el uso de agua potable en la preparación de comidas. Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las semanas de mayor calor.
En cuanto a la vigilancia epidemiológica, las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han confirmado casos de dengue ni de rickettsiosis en la región. Sin embargo, reiteraron que continuarán monitoreando el comportamiento de estas enfermedades y reforzando la promoción de la salud para evitar afectaciones entre la población.