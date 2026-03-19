Piedras Negras: refuerzan vigilancia sanitaria ante aumento de calor y próxima Semana Santa

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Piedras Negras
/ 19 marzo 2026
    Piedras Negras: refuerzan vigilancia sanitaria ante aumento de calor y próxima Semana Santa
    Autoridades de salud intensificaron la vigilancia epidemiológica para prevenir un repunte de enfermedades diarreicas en la población. Archivo

Las autoridades intensifican medidas de higiene y vigilancia para evitar enfermedades gastrointestinales, recomendando cocinar bien los alimentos, lavar frutas y verduras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa y el incremento de las temperaturas, autoridades de salud intensificaron la vigilancia epidemiológica para prevenir un repunte de enfermedades diarreicas en la población nigropetense.

Durante esta temporada suele aumentar el consumo de pescados, mariscos y verduras, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en la preparación de alimentos. Entre las principales recomendaciones destacan evitar el consumo de productos crudos y privilegiar aquellos bien cocinados, a fin de reducir riesgos a la salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/video-exhibe-agua-fuera-de-norma-en-planta-de-piedras-negras-autoridades-piden-evitar-consumo-PM19629677

Asimismo, se insiste en mantener medidas básicas de higiene, como el correcto lavado de manos, la desinfección de frutas y verduras, y el uso de agua potable en la preparación de comidas. Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las semanas de mayor calor.

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han confirmado casos de dengue ni de rickettsiosis en la región. Sin embargo, reiteraron que continuarán monitoreando el comportamiento de estas enfermedades y reforzando la promoción de la salud para evitar afectaciones entre la población.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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