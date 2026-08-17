Joven de 22 años queda grave tras presunto ataque con cuchillo durante discusión de pareja en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Joven de 22 años queda grave tras presunto ataque con cuchillo durante discusión de pareja en Piedras Negras
    Agentes de investigación acudieron al nosocomio para recabar información sobre el ataque. REDE SOCIALES

Un joven de 22 años permanece grave tras ser presuntamente atacado con un cuchillo durante una discusión con su pareja en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 22 años permanece hospitalizado en estado delicado luego de resultar gravemente herido con un arma blanca durante una aparente disputa sentimental registrada durante la madrugada de este domingo en la colonia Villa de Fuente.

El lesionado fue identificado como Saúl Emilio, quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de la localidad, donde los médicos determinaron que presentaba heridas de consideración que ponían en riesgo su vida. Debido a la gravedad de las lesiones, fue ingresado al área de quirófano y su estado de salud permanece bajo reserva.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Hidalgo, donde el joven se encontraba con su pareja, identificada como Anahí “N”. Ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando comenzaron una discusión que rápidamente subió de tono.

Las primeras versiones recabadas por las autoridades señalan que, durante el altercado, la mujer presuntamente tomó un cuchillo de la cocina y atacó al joven en repetidas ocasiones, provocándole diversas heridas.

Tras la agresión, la presunta responsable habría abandonado el domicilio y escapado con rumbo desconocido, mientras que familiares del lesionado se encargaron de auxiliarlo y trasladarlo por sus propios medios a un centro médico para recibir atención especializada.

La situación fue reportada a las autoridades luego de que el joven ingresara al hospital. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al nosocomio para entrevistarse con familiares y recabar información relacionada con lo ocurrido.

Posteriormente, los agentes dieron aviso al Ministerio Público, instancia que inició una carpeta de investigación para esclarecer la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades mantienen las indagatorias para localizar a la mujer señalada como presunta agresora, mientras se recaban testimonios y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, la investigación continúa abierta y será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de la señalada, conforme avance la integración de la carpeta.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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