Alcohol y velocidad dejan saldo rojo durante el fin de semana en Saltillo

El consumo de bebidas alcohólicas, las riñas y el exceso de velocidad dejaron una serie de incidentes durante el fin de semana en Saltillo, entre ellos la muerte de un adolescente de 14 años, además de varios accidentes viales que dejaron personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El hecho más grave ocurrió durante la madrugada del domingo en la colonia Vicente Guerrero, donde una riña terminó con la muerte de Pablo de Jesús, de 14 años, quien, al calor de las copas, recibió múltiples heridas provocadas por su tío con un arma blanca.

De acuerdo con las primeras investigaciones, alrededor de la 1:00 de la madrugada se registró una pelea en la calle 13, entre las calles 44 y el bulevar 46, en la que participaron varias personas, incluidos menores de edad. En medio del altercado, el adolescente resultó lesionado en el tórax, tanto en la parte frontal como en la espalda. Se señala al tío de Pablo, de nombre Fidel, de 26 años, como el responsable. Familiares o personas cercanas trasladaron al menor por sus propios medios hasta las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica. Debido a la gravedad de sus lesiones, el personal solicitó una ambulancia para llevarlo al Hospital Materno Infantil. Pablo de Jesús ingresó al nosocomio cerca de las 3:22 horas; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, poco después se confirmó su fallecimiento. VOLCADURAS Y CHOQUES DURANTE LA MADRUGADA A la par del homicidio, distintos sectores de Saltillo y su zona conurbada registraron accidentes relacionados presuntamente con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Uno de ellos ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo sobre el bulevar Fundadores, en los límites de Saltillo y Arteaga. Un hombre que conducía un Mazda 6 perdió el control de la unidad cuando descendía del puente que cruza sobre el libramiento Óscar Flores Tapia. El automóvil salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado en un tramo de terracería. El conductor quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil realizaron las maniobras para liberarlo.

SE ESTRELLA CONTRA UN CAMELLÓN Otro percance ocurrió sobre el bulevar Francisco Coss, donde un hombre terminó estrellando su Volkswagen contra un camellón y posteriormente contra una palmera. Según su propio relato ante los agentes, horas antes había tenido una discusión con su pareja y había sido expulsado de su domicilio. Posteriormente comenzó a consumir bebidas alcohólicas y decidió conducir. Al circular por Francisco Coss, en dirección de oriente a poniente, perdió el control al llegar a la calle Álvaro Obregón. El vehículo subió al camellón, que funcionó como rampa, y terminó impactándose contra una palmera. Agentes de Tránsito detectaron que el conductor se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol y procedieron a detenerlo. En el automóvil también fueron localizados diversos envases de bebidas alcohólicas y cajas con pertenencias personales. CONDUCTORA TERMINA CONTRA UNA PALMERA Durante los primeros minutos del lunes, otra conductora resultó lesionada después de perder el control de una camioneta Toyota Highlander sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. El accidente ocurrió alrededor de las 00:50 horas, cerca de la colonia San Patricio Plus. La mujer viajaba acompañada por dos menores cuando, al salir de una curva ubicada metros adelante del cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, perdió el control de la dirección. La camioneta subió al camellón central y terminó impactándose de frente contra una palmera. La conductora sufrió lesiones y fue trasladada a un hospital particular para su valoración, mientras que los dos menores que viajaban con ella resultaron ilesos.

ABANDONA AUTO Poco antes de las 4:00 de la madrugada del lunes, un conductor presuntamente alcoholizado decidió abandonar su Nissan Kicks después de sufrir un accidente sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la calle 24 de Febrero, en la colonia San Ramón. Un velador de una obra alertó al sistema de emergencias luego de observar que el vehículo había derrapado antes de incorporarse al puente de la calle 2 de Abril. El automóvil terminó sobre el cordón cuneta y una de sus llantas quedó dañada. El conductor descendió de la unidad, la cerró y decidió retirarse caminando antes de la llegada de las autoridades. Al revisar el Nissan, los agentes encontraron varias bebidas alcohólicas en el interior, por lo que se estableció como una de las líneas de investigación que el conductor pudiera haber estado consumiendo alcohol antes o durante el trayecto.

EL ENGAÑO DEL ALCOHOL: POR QUÉ TE SIENTES INVENCIBLE AL VOLANTE CUANDO ERES MÁS PELIGROSO El alcohol es uno de los depresores del sistema nervioso central más potentes, y su primer objetivo en el cerebro es el lóbulo frontal, la zona encargada del juicio, la autocrítica y la toma de decisiones. Esto genera un efecto paradójico y sumamente peligroso: a medida que disminuyen las facultades físicas necesarias para conducir, aumenta de forma artificial la confianza en uno mismo. Por esta razón, la persona ebria experimenta una falsa sensación de control y llega a creer sinceramente que “maneja mejor”, cuando en realidad su capacidad para evaluar riesgos está completamente distorsionada. A nivel puramente biológico y motor, la conducción requiere una coordinación precisa y constante que el alcohol interrumpe. Ingerir bebidas alcohólicas reduce significativamente la velocidad de reacción, deteriora la visión periférica, dificulta la percepción de distancias o velocidades y ralentiza los movimientos musculares. Un conductor bajo sus efectos tarda fracciones de segundo adicionales en pisar el freno o esquivar un obstáculo, una diferencia mínima en el tiempo que, a velocidades de carretera o ciudad, se traduce en decenas de metros recorridos a ciegas y sin capacidad de respuesta.

Finalmente, el peligro de esta combinación no solo radica en el riesgo individual, sino en sus consecuencias catastróficas para la sociedad. Conducir bajo la influencia del alcohol transforma un vehículo de toneladas en una nave sin control eficaz, aumentando exponencialmente la probabilidad de colisiones graves o mortales. La falsa percepción de habilidad al volante destruye la prudencia básica, llevando a cometer imprudencias como el exceso de velocidad o el desatender los señalamientos viales, lo que pone en riesgo letal a peatones, acompañantes y a otros conductores inocentes. AUTORIDADES REFUERZAN VIGILANCIA CONTRA EXCESO DE VELOCIDAD Cabe mencionar que el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene activos los operativos radar en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir los accidentes y fomentar una conducción responsable. Se informó que los dispositivos son instalados de manera itinerante tanto en las principales vialidades como en calles de distintos sectores habitacionales, con la finalidad de detectar a conductores que rebasen los límites de velocidad. Los operativos se complementan con campañas de educación vial, entre ellas los llamados cruceros viales, mediante los cuales se busca advertir a los automovilistas sobre los riesgos de conducir a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o sin utilizar el cinturón de seguridad. La multa por exceder los límites de velocidad establecidos asciende a mil 117 pesos, de acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los radares se desplazan por vialidades como Emilio Arizpe de la Maza, bulevar Fundadores, Nazario S. Ortiz Garza, periférico Luis Echeverría Álvarez, Venustiano Carranza, Paseo de la Reforma, Otilio González y Antonio Cárdenas, además de sectores como Mirasierra, Guayulera y Fundadores. Recuerda que para reportar emergencias se encuentra disponible el 9-1-1; también están habilitadas la línea de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría en el 844 160 0808 y los grupos ciudadanos de WhatsApp, que actualmente reúnen a más de 139 mil personas.