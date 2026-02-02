Joven se quita la vida en Piedras Negras; tercer caso del año

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La mañana de ayer domingo se registró un nuevo fallecimiento por suicidio en el municipio de Piedras Negras, luego de que un joven fuera localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Los Montes. El hecho provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, que acudieron al sitio tras el reporte realizado por familiares.

De acuerdo con la información disponible, el aviso a los servicios de auxilio se realizó alrededor de las 06:30 horas, cuando se solicitó una ambulancia a un domicilio situado sobre la calle Sierra de Arteaga, en el sector mencionado. Los familiares informaron que el joven se encontraba suspendido, luego de haberse atado un objeto alrededor del cuello.

Al llegar al lugar, socorristas del Cuerpo de Bomberos ingresaron a la vivienda y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias legales.