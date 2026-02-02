Joven se quita la vida en Piedras Negras; tercer caso del año
El cuerpo fue localizado al interior de una vivienda de la colonia Los Montes, donde se activó el protocolo pericial y se ordenó la necropsia de ley
PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La mañana de ayer domingo se registró un nuevo fallecimiento por suicidio en el municipio de Piedras Negras, luego de que un joven fuera localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Los Montes. El hecho provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, que acudieron al sitio tras el reporte realizado por familiares.
De acuerdo con la información disponible, el aviso a los servicios de auxilio se realizó alrededor de las 06:30 horas, cuando se solicitó una ambulancia a un domicilio situado sobre la calle Sierra de Arteaga, en el sector mencionado. Los familiares informaron que el joven se encontraba suspendido, luego de haberse atado un objeto alrededor del cuello.
Al llegar al lugar, socorristas del Cuerpo de Bomberos ingresaron a la vivienda y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias legales.
La víctima fue identificada como Brandon Jordan ¨N¨, de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en el mismo sector donde fue localizado. En el interior del inmueble se constató que el joven había utilizado un cordón para privarse de la vida, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas que lo llevaron a tomar esta decisión.
Tras la confirmación del deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Las corporaciones procedieron a asegurar el área y realizar las actuaciones correspondientes, conforme al protocolo establecido para este tipo de casos.
Una vez concluidas las primeras diligencias en el domicilio, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense. En dichas instalaciones se le practicará la necropsia de ley, con el objetivo de establecer de manera oficial las causas del fallecimiento y completar la carpeta de investigación.
Con este hecho, suman ya tres muertes por suicidio registradas en lo que va del año en el municipio de Piedras Negras, de acuerdo con los reportes oficiales. Los casos anteriores también han sido atendidos por las corporaciones de seguridad y canalizados a las instancias correspondientes para su seguimiento legal.
