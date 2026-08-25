Jóvenes de la Región Norte de Coahuila brillarán en encuentro de canto y baile

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Piedras Negras
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    Jóvenes de la Región Norte de Coahuila brillarán en encuentro de canto y baile
    Un total de 97 concursantes participarán en las categorías Infantil y Juvenil. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Piedras Negras será sede de la etapa regional de un encuentro de talento juvenil que reunirá a 97 participantes de canto y baile de la Región Norte y los Cinco Manantiales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Todo está listo para que el próximo 3 de septiembre el municipio de Piedras Negras sea sede de la etapa regional del encuentro de talento juvenil, un evento que reunirá a exponentes artísticos de la Región Norte y los Cinco Manantiales.

Alicia Bustamante, coordinadora de Cultura en esta zona, informó que las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), donde se espera la presencia de representantes de los 10 municipios que conforman ambas regiones.

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En esta fase, los concursantes competirán en las disciplinas de canto y baile, buscando demostrar su destreza en el escenario y asegurar su pase para representar dignamente a sus localidades.

Bustamante detalló que se tiene confirmada la participación de 97 concursantes, cifra que incluye tanto a agrupaciones de baile como a talentos individuales en la modalidad de canto.

Para garantizar una competencia justa e inclusiva, la convocatoria estableció dos categorías:

Infantil: dirigida a participantes de entre 10 y 17 años.

Juvenil: enfocada en jóvenes de 18 a 35 años.

La funcionaria destacó que este tipo de iniciativas son fundamentales para impulsar la cultura, abrir espacios donde las nuevas generaciones desarrollen su potencial artístico y, al mismo tiempo, fortalecer la convivencia y los lazos de hermandad entre los municipios participantes.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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