Jóvenes de la Región Norte de Coahuila brillarán en encuentro de canto y baile

Alicia Bustamante, coordinadora de Cultura en esta zona, informó que las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), donde se espera la presencia de representantes de los 10 municipios que conforman ambas regiones.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Todo está listo para que el próximo 3 de septiembre el municipio de Piedras Negras sea sede de la etapa regional del encuentro de talento juvenil, un evento que reunirá a exponentes artísticos de la Región Norte y los Cinco Manantiales.

En esta fase, los concursantes competirán en las disciplinas de canto y baile, buscando demostrar su destreza en el escenario y asegurar su pase para representar dignamente a sus localidades.

Bustamante detalló que se tiene confirmada la participación de 97 concursantes, cifra que incluye tanto a agrupaciones de baile como a talentos individuales en la modalidad de canto.

Para garantizar una competencia justa e inclusiva, la convocatoria estableció dos categorías:

Infantil: dirigida a participantes de entre 10 y 17 años.

Juvenil: enfocada en jóvenes de 18 a 35 años.

La funcionaria destacó que este tipo de iniciativas son fundamentales para impulsar la cultura, abrir espacios donde las nuevas generaciones desarrollen su potencial artístico y, al mismo tiempo, fortalecer la convivencia y los lazos de hermandad entre los municipios participantes.