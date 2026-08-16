IEEA entrega certificados a 71 estudiantes de Múzquiz, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    IEEA entrega certificados a 71 estudiantes de Múzquiz, Coahuila
    La ceremonia de entrega de certificados reunió a estudiantes que retomaron sus estudios para alcanzar una meta académica. CORTESÍA

Los 71 beneficiarios de todas las edades combinaron sus actividades personales y laborales con el compromiso de concluir sus estudios

MÚZQUIZ, COAH.- Un total de 71 personas recibieron sus certificados de estudios tras concluir diferentes niveles de educación básica mediante los programas del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), en una ceremonia en Múzquiz, Coahuila, que reconoció el esfuerzo de quienes decidieron retomar o continuar su preparación académica.

El acto reunió a hombres y mujeres de todas las edades que, pese a distintas circunstancias personales, laborales o familiares, lograron avanzar en sus estudios hasta obtener el documento que acredita la conclusión del nivel correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/dictan-prision-preventiva-a-cuidador-de-perros-rescatados-en-castanos-coahuila-animalistas-piden-justicia-CO22868138

La entrega de certificados representa una oportunidad para que los beneficiarios puedan continuar con su formación académica y ampliar sus posibilidades en el ámbito laboral, además de fortalecer sus herramientas para enfrentar nuevos proyectos personales.

Durante la ceremonia se destacó la constancia de los graduados, quienes tuvieron que combinar sus responsabilidades cotidianas con el compromiso de acudir a asesorías, cumplir con evaluaciones y completar los requisitos establecidos por el programa educativo.

El IEEA mantiene programas dirigidos a personas jóvenes y adultas que buscan iniciar, continuar o concluir su educación básica, con opciones que permiten avanzar de acuerdo con las condiciones y disponibilidad de cada estudiante.

En Múzquiz, este tipo de acciones también busca reducir el rezago educativo y acercar los servicios de alfabetización y conclusión de estudios a quienes por diferentes motivos no pudieron completar su preparación en el sistema escolarizado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/avanza-rescate-del-drenaje-en-torreon-suman-11-colonias-atendidas-MO22867649

Para los 71 beneficiarios, la obtención del certificado representa el cierre de una etapa, pero también la posibilidad de plantearse nuevas metas educativas. El documento puede convertirse en un respaldo para continuar estudiando o fortalecer sus oportunidades de empleo.

La ceremonia puso de manifiesto que la edad o las circunstancias personales no representan un impedimento para regresar a las aulas y concluir una meta académica pendiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estudios
estudiantes
adultos mayores

Organizaciones


IEEA

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Federico Fernández dio a conocer que el exnotario enfrenta al menos 60 denuncias con afectación económica que ronda en los 50 mdp.

Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude
true

POLITICÓN: ¿Confesión de parte? Familia de AMLO sugiere que él es el objetivo de EU
Cinco ciudades coahuilenses tendrán una mayor oferta de licenciaturas con validez oficial.

SEDU otorga 28 RVOE a instituciones privadas en Coahuila para impartir licenciaturas
NosotrAs: El mandato de no envejecer

NosotrAs: El mandato de no envejecer
Andy, héroe nacional

Andy, héroe nacional
CUARTOSCURO

Y, ¿quién demonios es ‘El Patrón’ del caso Iguala?
REDES SOCIALES

La carta de Andy

Johojan Jared fue asesinado con un arma blanca por su pareja Azucena Nohemí, quien fue vinculada a proceso.

Saltillo: Vinculan a proceso a Azucena Noemí por la muerte de su pareja