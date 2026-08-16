IEEA entrega certificados a 71 estudiantes de Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- Un total de 71 personas recibieron sus certificados de estudios tras concluir diferentes niveles de educación básica mediante los programas del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), en una ceremonia en Múzquiz, Coahuila, que reconoció el esfuerzo de quienes decidieron retomar o continuar su preparación académica. El acto reunió a hombres y mujeres de todas las edades que, pese a distintas circunstancias personales, laborales o familiares, lograron avanzar en sus estudios hasta obtener el documento que acredita la conclusión del nivel correspondiente.

La entrega de certificados representa una oportunidad para que los beneficiarios puedan continuar con su formación académica y ampliar sus posibilidades en el ámbito laboral, además de fortalecer sus herramientas para enfrentar nuevos proyectos personales. Durante la ceremonia se destacó la constancia de los graduados, quienes tuvieron que combinar sus responsabilidades cotidianas con el compromiso de acudir a asesorías, cumplir con evaluaciones y completar los requisitos establecidos por el programa educativo. El IEEA mantiene programas dirigidos a personas jóvenes y adultas que buscan iniciar, continuar o concluir su educación básica, con opciones que permiten avanzar de acuerdo con las condiciones y disponibilidad de cada estudiante. En Múzquiz, este tipo de acciones también busca reducir el rezago educativo y acercar los servicios de alfabetización y conclusión de estudios a quienes por diferentes motivos no pudieron completar su preparación en el sistema escolarizado.

Para los 71 beneficiarios, la obtención del certificado representa el cierre de una etapa, pero también la posibilidad de plantearse nuevas metas educativas. El documento puede convertirse en un respaldo para continuar estudiando o fortalecer sus oportunidades de empleo. La ceremonia puso de manifiesto que la edad o las circunstancias personales no representan un impedimento para regresar a las aulas y concluir una meta académica pendiente.