Lanza Piedras Negras iniciativa para construir orfanato en 2026; gestionan apoyo federal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Gobierno Municipal de Piedras Negras proyecta la construcción de un orfanato en 2026 que atenderá a niñas y niños en situación vulnerable, aprovechando el terreno donde actualmente opera el asilo de ancianos de la ciudad.

Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal, explicó que aunque aún no se cuenta con el proyecto ejecutivo ni se ha presentado la propuesta ante el gobierno federal, la idea es demoler el edificio del asilo una vez que los adultos mayores sean trasladados a nuevas instalaciones. Esto permitirá dar un uso eficiente al predio y establecer la Casa Hogar “Orfanato de la Nueva Historia”.

El alcalde señaló que el proyecto se planteará al DIF Nacional con el objetivo de obtener recursos y apoyo para su construcción. La iniciativa busca integrar ambos espacios de manera cercana, generando una sinergia entre los adultos mayores y los menores que sean atendidos, favoreciendo la convivencia y el intercambio entre ambos grupos.

Rodríguez González recordó que un dictamen emitido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos indicó que el edificio actual del asilo se encuentra en obsolescencia, por lo que su demolición es necesaria para garantizar seguridad y funcionalidad en el nuevo proyecto.

Actualmente, el municipio se encuentra elaborando el plan inicial de obra, que incluye la gestión de recursos y coordinación con instituciones estatales y federales para garantizar la atención integral de los menores. La propuesta contempla espacios adecuados para la estancia, educación y actividades recreativas de los niños que ingresen al orfanato.

El uso del terreno del asilo permitirá aprovechar de manera estratégica la infraestructura pública, optimizando la ubicación y cercanía con las nuevas instalaciones de adultos mayores, sin afectar la operación de ninguno de los dos servicios.

Con esta iniciativa, el municipio de Piedras Negras busca reforzar la atención a población vulnerable y garantizar un espacio seguro y funcional para niñas y niños que requieren cuidados permanentes, a la vez que moderniza las instalaciones para adultos mayores.

