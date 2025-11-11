Brote de varicela en primaria de Piedras Negras deja 9 alumnos en aislamiento

Piedras Negras
/ 11 noviembre 2025
    Brote de varicela en primaria de Piedras Negras deja 9 alumnos en aislamiento
    Padres de familia siguen protocolos de aislamiento domiciliario para sus hijos con lesiones activas de varicela y enfermedad mano-pie-boca. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Además del brote de varicela, cinco grupos escolares en el municipio y Nava están en aislamiento por casos de enfermedad mano-pie-boca

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 confirmó un brote de varicela en la escuela primaria “Gustavo Díaz Ordaz”, en Piedras Negras, donde nueve alumnos resultaron afectados. Ante la situación, las autoridades educativas decidieron que los estudiantes continúen sus clases a distancia mientras cumplen con un aislamiento domiciliario de al menos 10 días.

Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la dependencia sanitaria, explicó que el aislamiento podría prolongarse si alguno de los menores presenta lesiones activas que sigan siendo contagiosas.

TE PUEDE INTERESAR: Se frena más de 10 % la construcción en Coahuila por alza en materiales

“No pueden regresar a clases si continúan con lesiones activas. La enfermedad puede durar más de una semana y su periodo de incubación va de siete a 21 días. La reapertura se hará tras valorar que no existan casos activos”, detalló.

Además del brote de varicela, la Jurisdicción Sanitaria reportó cinco brotes activos de enfermedad mano-pie-boca, causada por el virus Coxsackie, en salones de Piedras Negras y Nava.

Estos casos afectan a grupos pequeños, de dos o tres alumnos por salón, pero debido a la alta contagiosidad se ha enviado a todo el grupo a resguardo domiciliario. Las clases se reiniciarán únicamente tras una nueva valoración médica, garantizando que no haya nuevos contagios.

El especialista hizo hincapié en la importancia de diferenciar entre varicela y la enfermedad mano-pie-boca, ya que las características clínicas pueden confundirse.

TE PUEDE INTERESAR: Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila

La varicela generalmente no afecta las palmas de las manos ni las plantas de los pies, y se presenta con ronchas, vesículas, pápulas y costras que causan comezón y fiebre elevada. Por su parte, la enfermedad mano-pie-boca se manifiesta principalmente con vesículas y manchitas dolorosas, que pueden extenderse a otras zonas del cuerpo. Ambas se transmiten por contacto directo con las lesiones o secreciones de los pacientes.

Los protocolos de la Jurisdicción Sanitaria 01 establecen el seguimiento de los casos y la valoración médica individual antes de permitir el regreso a las aulas, con el objetivo de reducir la propagación de ambas enfermedades entre la comunidad escolar.

(Con información de medios locales)

Temas


Educación
Enfermedades
Salud

Localizaciones


Piedras Negras

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La joven de Saltillo compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre el manejo del gas y la importancia de valorar la vida.

Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte.

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte
La diputada Guadalupe Oyervides (izq.), presentó una iniciativa para incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona” en la legislación de Coahuila, con el objetivo de proteger a las mujeres frente a modalidades de agresión indirecta.

Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres
La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado.

Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón
En sesión del Congreso del Estado, los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron dos iniciativas para reformar el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas
Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica en escuelas de Piedras Negras.

Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia
Trampolín

Trampolín
Triste panorama

Triste panorama