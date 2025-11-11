Brote de varicela en primaria de Piedras Negras deja 9 alumnos en aislamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 confirmó un brote de varicela en la escuela primaria “Gustavo Díaz Ordaz”, en Piedras Negras, donde nueve alumnos resultaron afectados. Ante la situación, las autoridades educativas decidieron que los estudiantes continúen sus clases a distancia mientras cumplen con un aislamiento domiciliario de al menos 10 días.

Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la dependencia sanitaria, explicó que el aislamiento podría prolongarse si alguno de los menores presenta lesiones activas que sigan siendo contagiosas.

“No pueden regresar a clases si continúan con lesiones activas. La enfermedad puede durar más de una semana y su periodo de incubación va de siete a 21 días. La reapertura se hará tras valorar que no existan casos activos”, detalló.

Además del brote de varicela, la Jurisdicción Sanitaria reportó cinco brotes activos de enfermedad mano-pie-boca, causada por el virus Coxsackie, en salones de Piedras Negras y Nava.

Estos casos afectan a grupos pequeños, de dos o tres alumnos por salón, pero debido a la alta contagiosidad se ha enviado a todo el grupo a resguardo domiciliario. Las clases se reiniciarán únicamente tras una nueva valoración médica, garantizando que no haya nuevos contagios.

El especialista hizo hincapié en la importancia de diferenciar entre varicela y la enfermedad mano-pie-boca, ya que las características clínicas pueden confundirse.

La varicela generalmente no afecta las palmas de las manos ni las plantas de los pies, y se presenta con ronchas, vesículas, pápulas y costras que causan comezón y fiebre elevada. Por su parte, la enfermedad mano-pie-boca se manifiesta principalmente con vesículas y manchitas dolorosas, que pueden extenderse a otras zonas del cuerpo. Ambas se transmiten por contacto directo con las lesiones o secreciones de los pacientes.

Los protocolos de la Jurisdicción Sanitaria 01 establecen el seguimiento de los casos y la valoración médica individual antes de permitir el regreso a las aulas, con el objetivo de reducir la propagación de ambas enfermedades entre la comunidad escolar.

(Con información de medios locales)