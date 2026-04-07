Llaman a eliminar criaderos de mosquitos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Tras las recientes lluvias, autoridades de salud en Piedras Negras reforzaron el llamado a la población para intensificar las medidas de prevención en casa y evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.

La doctora Priscilla Hernández insistió en la importancia de eliminar cualquier acumulación de agua en patios, azoteas y alrededores de las viviendas, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos.

Como parte de las recomendaciones, recordó la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, enfocada en reducir los sitios donde el mosquito puede reproducirse.