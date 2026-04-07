Llaman a eliminar criaderos de mosquitos en Piedras Negras
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Autoridades de salud insistieron en aplicar la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira” para evitar acumulaciones de agua en los hogares
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Tras las recientes lluvias, autoridades de salud en Piedras Negras reforzaron el llamado a la población para intensificar las medidas de prevención en casa y evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.
La doctora Priscilla Hernández insistió en la importancia de eliminar cualquier acumulación de agua en patios, azoteas y alrededores de las viviendas, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos.
Como parte de las recomendaciones, recordó la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, enfocada en reducir los sitios donde el mosquito puede reproducirse.
Explicó que recipientes de uso común como cubetas, botes, tinacos y cisternas representan un riesgo cuando almacenan agua sin protección, pues ahí el insecto puede completar su ciclo de desarrollo.
Advirtió que, mientras más criaderos existan en una vivienda o colonia, mayor será la presencia del mosquito en la comunidad y, con ello, el riesgo para la salud.
Además, recomendó colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente y, en la medida de lo posible, vestir ropa de manga larga para reducir la exposición a picaduras, sobre todo en horarios de mayor actividad del insecto.
Finalmente, señaló que este tipo de padecimientos pueden prevenirse si se combinan acciones básicas de limpieza con medidas de protección personal, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantener vigilancia constante en sus hogares.