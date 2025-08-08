Llega sin vida bebé de 18 días a hospital de Piedras Negras; Fiscalía investiga circunstancias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia en Piedras Negras inició una investigación tras el fallecimiento de un bebé de apenas 18 días que ingresó sin vida al Hospital General “Doctor Salvador Chavarría”.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas en un domicilio de la calle Sierra de Arteaga, colonia Montes, cuando la madre del menor, Sandra “N”, de 37 años, detectó que su bebé, identificado como Julián “N”, presentaba dificultades para alimentarse y respirar desde la noche previa. Al despertar, observó que el menor sangraba por la nariz, por lo que llamó a su hermana y solicitó una ambulancia.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece joven embarazada de 22 años poco después de ser dada de alta en Acuña

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al bebé y a la madre al hospital, donde se confirmó que el recién nacido no tenía signos vitales. Ante la situación, las autoridades activaron los protocolos correspondientes, incluyendo el reporte a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), para evaluar el entorno familiar y descartar cualquier posible negligencia o falta de cuidado.

La Agencia de Investigación Criminal entrevistó a la madre en el lugar de los hechos y se encargó de levantar el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense. Allí se practicará la necropsia de ley que determinará las causas exactas del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han encontrado indicios de violencia o maltrato en el menor, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y dar seguimiento a las posibles causas médicas que derivaron en este lamentable desenlace.

(Con información de medios locales)