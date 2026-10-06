Lluvias elevan el nivel de la presa La Amistad al 17 % de su capacidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presa binacional La Amistad alcanzó el 17 % de su capacidad de almacenamiento luego de las recientes lluvias registradas en la región. De acuerdo con el titular de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en esta frontera, Ignacio Peña Treviño, el vaso del embalse mostró una recuperación significativa gracias a las precipitaciones pluviales y al continuo flujo de escurrimientos en los arroyos de la cuenca.

El funcionario explicó que este volumen captado representa un alivio vital para la gestión hídrica del norte del país. La presa La Amistad constituye la principal fuente de abastecimiento para el consumo humano de ciudades fronterizas ubicadas aguas abajo, como Acuña, Piedras Negras, Colombia y Nuevo Laredo, cuyos sistemas de potabilización dependen de las extracciones y del caudal regulado del río Bravo.

Asimismo, el nivel de almacenamiento de esta obra hidráulica es determinante para garantizar el agua de riego agrícola en los distritos del norte de Tamaulipas, una de las zonas productivas más importantes de la frontera entre México y Estados Unidos.

A pesar de esta positiva captación de agua, Peña Treviño reiteró el llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para mantener una cultura de uso eficiente del recurso hídrico, al recordar que la cuenca arrastra años de sequía prolongada y es imperativo preservar las reservas para el consumo doméstico prioritario.