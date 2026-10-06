Lluvias elevan el nivel de la presa La Amistad al 17 % de su capacidad

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Piedras Negras
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    Lluvias elevan el nivel de la presa La Amistad al 17 % de su capacidad
    Ignacio Peña Treviño, titular de la Sección Mexicana de la CILA, destacó la recuperación del almacenamiento de la presa La Amistad tras las recientes lluvias. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las lluvias permitieron elevar al 17 % el almacenamiento de La Amistad, aunque autoridades llaman a preservar el agua ante los años de sequía

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presa binacional La Amistad alcanzó el 17 % de su capacidad de almacenamiento luego de las recientes lluvias registradas en la región. De acuerdo con el titular de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en esta frontera, Ignacio Peña Treviño, el vaso del embalse mostró una recuperación significativa gracias a las precipitaciones pluviales y al continuo flujo de escurrimientos en los arroyos de la cuenca.

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$!El agua de La Amistad es clave para el consumo humano y el riego agrícola en la frontera norte.
El agua de La Amistad es clave para el consumo humano y el riego agrícola en la frontera norte. CORTESÍA

El funcionario explicó que este volumen captado representa un alivio vital para la gestión hídrica del norte del país. La presa La Amistad constituye la principal fuente de abastecimiento para el consumo humano de ciudades fronterizas ubicadas aguas abajo, como Acuña, Piedras Negras, Colombia y Nuevo Laredo, cuyos sistemas de potabilización dependen de las extracciones y del caudal regulado del río Bravo.

Asimismo, el nivel de almacenamiento de esta obra hidráulica es determinante para garantizar el agua de riego agrícola en los distritos del norte de Tamaulipas, una de las zonas productivas más importantes de la frontera entre México y Estados Unidos.

A pesar de esta positiva captación de agua, Peña Treviño reiteró el llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para mantener una cultura de uso eficiente del recurso hídrico, al recordar que la cuenca arrastra años de sequía prolongada y es imperativo preservar las reservas para el consumo doméstico prioritario.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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