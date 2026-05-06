Localizan a dos adolescentes y un bebé tras reporte en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Localizan a dos adolescentes y un bebé tras reporte en Piedras Negras
    La movilización de corporaciones estatales concluyó con la ubicación de las menores, quienes se encontraban en compañía de una amiga, según declararon ante las autoridades. REDES SOCIALES

El caso será atendido por instancias de protección infantil, que evaluarán el entorno familiar y brindarán apoyo psicológico a las menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de varias horas de incertidumbre, autoridades lograron ubicar a dos adolescentes y a un bebé de un mes de nacido que contaban con reporte de desaparición en Piedras Negras, Coahuila. El hallazgo se realizó sin que se detectaran indicios de delito o afectaciones a su integridad.

La movilización inició tras la denuncia presentada por familiares, quienes reportaron la ausencia de las jóvenes de 13 y 17 años, así como del recién nacido, hijo de la adolescente mayor. De acuerdo con los primeros datos, las menores habían salido del domicilio familiar sin informar su paradero, lo que derivó en la activación de protocolos de búsqueda por parte de distintas corporaciones.

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Las acciones de localización fueron encabezadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Policía Civil Coahuila y la Comisión Estatal de Búsqueda. Como resultado de estos operativos, la tarde del lunes se logró ubicar a las tres personas en un domicilio de la colonia Praderas.

Tras su localización, las adolescentes comparecieron ante las autoridades acompañadas por su madre, donde declararon que su ausencia fue voluntaria. Indicaron que permanecieron durante ese tiempo en la vivienda de una amiga, descartando que hubieran sido víctimas de algún hecho delictivo.

Durante la revisión médica y las diligencias correspondientes, las autoridades confirmaron que tanto las menores como el bebé se encontraban en buen estado de salud. Asimismo, se informó que no se encontraron signos de violencia ni elementos que apunten a la comisión de algún delito.

A pesar de ello, y debido a que se trata de personas menores de edad, el caso fue canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que dará seguimiento a la situación con el objetivo de evaluar el entorno familiar y determinar si es necesario implementar medidas de protección.

Como parte del proceso de atención integral, también se prevé que las adolescentes reciban apoyo psicológico, con el fin de atender cualquier situación emocional que haya influido en su decisión de ausentarse del hogar.

Las autoridades indicaron que continuarán con el seguimiento del caso para esclarecer completamente las circunstancias de la ausencia, priorizando en todo momento el bienestar de las menores y del recién nacido.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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