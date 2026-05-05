Reciente amenaza de tiroteo en Piedras Negras obliga a endurecer protocolos escolares a la Sedu

Cabe mencionar que, durante los meses de abril y mayo, se han registrado amenazas de tiroteos en escuelas de Saltillo, Piedras Negras y Torreón, las cuales han sido vinculadas a retos virales difundidos en redes sociales; no obstante, han generado alarma e incertidumbre entre la comunidad educativa.

“Las medidas que se acordaron a nivel local, en sintonía con la federación, son la activación de protocolos como Mochila Segura”, señaló.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, indicó que la seguridad en las instituciones educativas del estado se ha colocado en el centro de la agenda pública tras reportarse una reciente amenaza en una escuela de Piedras Negras.

Emanuel Garza Fishburn informó que todas las incidencias de este tipo se están atendiendo con “la seriedad que ameritan, activando protocolos específicos para salvaguardar la integridad de la comunidad, incluso con presencia de autoridades y operativos caninos”.

OPERATIVOS Y PRESENCIA POLICIAL

Como parte de la estrategia para garantizar un entorno de armonía, Garza Fishburn dijo que las investigaciones siguen en curso y se ha reforzado la aplicación de medidas preventivas y correctivas en los planteles.

Entre las acciones principales destacan la presencia coordinada de autoridades de la Policía Municipal y Estatal, recorridos de vigilancia en horarios de entrada y salida, así como revisiones preventivas en los accesos a diversas instituciones.

Las investigaciones sobre el origen y los responsables de estas amenazas continúan en curso, mientras las autoridades se mantienen atentas para responder a cualquier situación con la celeridad necesaria.

Asimismo, el funcionario subrayó que no se bajará la guardia en ninguno de los municipios donde se han presentado reportes, pues la prioridad es inhibir cualquier riesgo y brindar certeza tanto a estudiantes como al personal docente.

LLAMADO A LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Emanuel Garza Fishburn indicó que un pilar fundamental en la estrategia de seguridad es el involucramiento de las familias. La Secretaría de Educación, en conjunto con las secciones sindicales, trabaja en el fortalecimiento de un marco normativo que enfatiza la corresponsabilidad de madres y padres de familia.

El secretario solicitó a los padres o tutores que vigilen de cerca la conducta de las alumnas y alumnos y revisen minuciosamente qué objetos llevan en sus mochilas antes de salir hacia la escuela.

Así como realizar las correcciones necesarias en el comportamiento de los menores para evitar que afecten el bienestar escolar.

PREVENCIÓN Y SALUD SOCIOEMOCIONAL

Por último, comentó que las labores se realizan de manera transversal en colaboración con instituciones como Inspira y el DIF, enfocándose en la detección temprana de señales de alerta.

Añadió que también se fortalecerán las acciones de acompañamiento psicológico y atención socioemocional dentro de las escuelas, al considerar que la prevención no solo depende de medidas de vigilancia, sino también de identificar a tiempo conductas de riesgo entre niñas, niños y adolescentes.