Localizan sin vida a hombre en camioneta en un predio de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 40 años fue localizado sin vida la noche del martes en un predio despoblado de Piedras Negras, en un punto cercano entre el fraccionamiento Santa Teresa y el Libramiento Manuel Pérez Treviño, lo que activó un despliegue de corporaciones de seguridad y peritos forenses.

El hallazgo se registró sobre la calle Río Orinoco, donde personas que transitaban por la zona reportaron una camioneta pickup estacionada desde horas antes. Se trataba de una Toyota Tacoma de color rojo, en cuyo interior se encontraba una persona inconsciente, de acuerdo con el aviso recibido por las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal. Tras las primeras revisiones, se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales. Posteriormente fue identificado como José Luis “N”, de 40 años de edad, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque con residencia en esta ciudad fronteriza.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron el levantamiento de indicios tanto en el vehículo como en el área circundante. De manera preliminar, los elementos investigadores establecieron que no había huellas de violencia ni evidencia de la intervención de terceras personas.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicó la necropsia de ley. Los estudios periciales determinaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias. Con base en estos resultados, se confirmó que se trató de una muerte autoinfligida.

Durante el desarrollo de las diligencias, se informó que José Luis “N” había sido reportado como desaparecido desde la mañana del mismo martes. Familiares señalaron a las autoridades que en días previos había presentado un comportamiento inusual, información que fue integrada a la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los peritajes y tras la entrega del cuerpo a la familia, el caso fue archivado al no encontrarse elementos constitutivos de delito. Las autoridades ministeriales dieron por cerrada la investigación, al quedar plenamente establecida la causa del deceso.

Con este hecho, suman 31 fallecimientos por muerte autoinfligida registrados en lo que va del año 2025 en la región de Piedras Negras, de acuerdo con los datos oficiales recabados por las instancias correspondientes.

