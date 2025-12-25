Localizan sin vida a hombre en camioneta en un predio de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 25 diciembre 2025
    Localizan sin vida a hombre en camioneta en un predio de Piedras Negras
    Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio tras el reporte de una persona inconsciente dentro del vehículo. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Con este caso, la cifra de muertes autoinfligidas en la ciudad durante 2025 ascendió a 31, de acuerdo con los registros oficiales de las autoridades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 40 años fue localizado sin vida la noche del martes en un predio despoblado de Piedras Negras, en un punto cercano entre el fraccionamiento Santa Teresa y el Libramiento Manuel Pérez Treviño, lo que activó un despliegue de corporaciones de seguridad y peritos forenses.

El hallazgo se registró sobre la calle Río Orinoco, donde personas que transitaban por la zona reportaron una camioneta pickup estacionada desde horas antes. Se trataba de una Toyota Tacoma de color rojo, en cuyo interior se encontraba una persona inconsciente, de acuerdo con el aviso recibido por las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: hallan sin vida a joven en el domicilio de sus suegros en Nochebuena

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal. Tras las primeras revisiones, se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales. Posteriormente fue identificado como José Luis “N”, de 40 años de edad, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque con residencia en esta ciudad fronteriza.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron el levantamiento de indicios tanto en el vehículo como en el área circundante. De manera preliminar, los elementos investigadores establecieron que no había huellas de violencia ni evidencia de la intervención de terceras personas.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicó la necropsia de ley. Los estudios periciales determinaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias. Con base en estos resultados, se confirmó que se trató de una muerte autoinfligida.

Durante el desarrollo de las diligencias, se informó que José Luis “N” había sido reportado como desaparecido desde la mañana del mismo martes. Familiares señalaron a las autoridades que en días previos había presentado un comportamiento inusual, información que fue integrada a la carpeta de investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Procesan a dos agentes municipales de Castaños por extorsión; juez les impone medidas cautelares

Una vez concluidos los peritajes y tras la entrega del cuerpo a la familia, el caso fue archivado al no encontrarse elementos constitutivos de delito. Las autoridades ministeriales dieron por cerrada la investigación, al quedar plenamente establecida la causa del deceso.

Con este hecho, suman 31 fallecimientos por muerte autoinfligida registrados en lo que va del año 2025 en la región de Piedras Negras, de acuerdo con los datos oficiales recabados por las instancias correspondientes.

(Con información de medios locales)

Temas


Desaparecidos
Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

La Región Norcentral, de la que Coahuila y Nuevo León forman parte, es la que reporta la mayor tasa de fumadores en el país.

Lideran Coahuila y Nuevo León en consumo de tabaco: más de 20% fuma
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
Varias personas acudieron desde temprano para completar compras pendientes, especialmente para la cena.

Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico